Компания Vivo официально представила серию смартфонов X300, в которую вошли базовая модель X300 и старшая X300 Pro. Оба устройства построены на новом флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9500 и получили заметные улучшения в производительности, камерах и дизайне.

Флагманская модель X300 Pro оснащена тройной камерой, созданной совместно с Zeiss. Основной сенсор — 50 МП Sony LYT-828 размером 1/1.28 дюйма с диафрагмой f/1.57 и системой стабилизации Gimbal OIS. Дополняют его 50 МП сверхширокоугольный модуль Samsung JN1 и новый 200 МП телеобъектив Samsung HPB с крупным 1/1.4-дюймовым сенсором. Фронтальная камера также получила сенсор Samsung JN1 на 50 МП.

Смартфон работает на базе чипсета Dimensity 9500 в паре с фирменным чипом обработки изображений Vivo V3+, до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6510 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной — 40 Вт.

Дисплей X300 Pro — 6,78-дюймовый LTPO-панель формата 8T с разрешением 1260×2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он поддерживает HDR10+, Dolby Vision и оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Корпус толщиной 7,99 мм и весом 226 г имеет защиту по стандартам IP68/IP69. Среди цветов — чёрный, коричневый, синий и белый.

Младшая модель X300 также построена на Dimensity 9500 и доступна в конфигурациях до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Смартфон получил более компактный корпус и 6,31-дюймовый LTPO-дисплей (1216×2640 пикселей, 120 Гц). Аккумулятор немного меньше — 6040 мА·ч, но поддерживает те же 90 Вт проводной и 40 Вт беспроводной зарядки.





Основная камера X300 — 200 МП Samsung HPB (1/1.4″, f/1.68), 50 МП телеобъектив Sony LYT-602 и 50 МП сверхширокоугольный модуль Samsung JN1. Фронтальная камера — также JN1 на 50 МП. При толщине корпуса 7,95 мм устройство весит 190 г, защищено по стандарту IP68/IP69 и выпускается в чёрном, синем, розовом и фиолетовом цветах.

Обе модели работают под управлением OriginOS 6 на базе Android 16 и предлагают поддержку NFC, Bluetooth (6.0 у Pro, 5.4 у X300), двухдиапазонного Wi-Fi 6 и стереодинамиков.

Стоимость Vivo X300 Pro начинается с 5299 юаней ($745) за версию 12 ГБ/256 ГБ и достигает 6699 юаней ($945) за топовую модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

Базовый Vivo X300 стартует с 4399 юаней ($620) за конфигурацию 12 ГБ/256 ГБ, а самая дорогая версия (16 ГБ/1 ТБ) обойдётся в 5999 юаней ($845).