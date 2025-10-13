Сегодня в российских магазинах и на маркетплейсах начались продажи сверхзащищённого смартфона Honor X9d. Устройство выделяется рекордной кремний-углеродной батареей ёмкостью 8300 мА·ч, ударопрочным корпусом, максимальной водозащитой и встроенными AI-инструментами для съёмки и продуктивности.

Прочность и защита по стандартам SGS

Honor X9d стал одним из самых устойчивых к повреждениям смартфонов на рынке. Устройство прошло тройную сертификацию SGS Triple Resistant Premium Performance и получило высшую оценку SGS 5-Star Comprehensive Reliability.

Смартфон выдерживает падения с высоты до 2,5 метров на десять типов твёрдых поверхностей. Это обеспечено технологией Ultra-Bounce Anti-Drop с амортизирующими слоями из баллистических материалов и неньютоновских жидкостей, а также новым ультразакалённым стеклом.

Влагозащита Water Resistance Structure 2.0 соответствует уровням IP68 и IP69K. HONOR X9d способен выдерживать погружение на глубину 1,5 метра до 30 минут, воздействие горячей воды до 80 °C и струи под высоким давлением. Смартфон корректно реагирует на касания даже под дождём или в перчатках благодаря алгоритмам «Повышение точности касаний под дождём с AI» и «в перчатках с AI».

Рекордная батарея и автономность

Кремний-углеродная батарея ёмкостью 8300 мА·ч обеспечивает до трёх дней активной работы без подзарядки. HONOR утверждает, что после шести лет использования аккумулятор сохраняет более 80 % ёмкости. Система охлаждения и энергоконтроля поддерживает стабильную работу при температурах от −30 °C до +55 °C.





Режим энергосбережения «Ультра» позволяет говорить по телефону до часа при 2 % заряда. Поддерживаются быстрая проводная зарядка Honor SuperCharge 66 Вт и обратная зарядка 7,5 Вт.

Камера и функции AI

Основная камера HONOR X9d — 108 Мп с сенсором 1/1,67 дюйма и гибридной стабилизацией OIS + EIS. Она делает чёткие снимки даже в движении и при слабом освещении.

Набор инструментов искусственного интеллекта включает «AI-ластик», «AI-силуэт», «AI-расширение», «AI-апскейл» и «Удаление отражений с AI». Обновлённая система Honor Connect позволяет быстро передавать фотографии в высоком качестве не только на устройства Honor, но и на iPhone.

Экран и производительность

Honor X9d оснащён 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковым уровнем яркости 6000 нит. Соотношение экрана к корпусу — 94,6 %. Технология HONOR Eye-comfort защищает зрение, а ШИМ-регулировка 3840 Гц устраняет мерцание.

В смартфоне доступны режимы «Циркадный ночной экран с AI», «Дефокусировка экрана с AI» и «Динамическая яркость».

За производительность отвечает чип Snapdragon 6 Gen 4 с приростом 29 % по графике и 11 % по CPU. Доступны версии 8+256 ГБ и 12+256 ГБ, а технология HONOR RAM Turbo увеличивает оперативную память за счёт хранилища. Работает устройство под управлением MagicOS 9.0 на Android 15.

Доступность и цена

Honor X9d представлен в терракотовом, графитовом, мятном и золотистом цветах. Смартфон уже доступен в магазинах DNS, МТС, Мегафон, Билайн, Ситилинк, OZON, Wildberries, Яндекс Маркет и других онлайн-площадках.

Стоимость версии 8+256 ГБ — 33 990 ₽, модификации 12+256 ГБ — 36 990 ₽. С 13 по 23 октября действует скидка 4000 ₽ и расширенная гарантия: бесплатная замена экрана или задней панели в течение года, а также обмен устройства при обнаружении заводского дефекта в течение 6 месяцев.