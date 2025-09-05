В сеть утекли новые данные о будущих флагманах Samsung. На этот раз инсайдер @UniverseIce раскрыл предполагаемые размеры Galaxy S26 Ultra, который выйдет только в 2026 году. Судя по информации, смартфон станет чуть больше и получит переработанный дизайн.

Габариты и дисплей

Ранее ходили слухи, что Galaxy S26 Ultra получит увеличенный 6,89-дюймовый экран за счёт уменьшенных рамок. Однако свежая утечка показывает, что рост диагонали будет сопровождаться и увеличением корпуса.





Высота: 163,4 мм (на 0,6 мм больше, чем у Galaxy S25 Ultra)

(на 0,6 мм больше, чем у Galaxy S25 Ultra) Ширина: 77,9 мм (на 0,3 мм больше)

Galaxy S25 Ultra уже считался крупным смартфоном, поэтому даже небольшое увеличение может заметно сказаться на удобстве использования. Чтобы компенсировать это, Samsung якобы сделает углы корпуса более округлыми — в стиле Galaxy S21 Ultra 2021 года.

Возвращение «острова» камер

Помимо скруглённых граней, в Galaxy S26 Ultra может вернуться дизайн с камерным «островом». На нём разместят три объектива. Такое решение освободит дополнительное внутреннее пространство для установки более крупных сенсоров.





Qi2 и изменения в толщине корпуса

Главной технической новинкой станет поддержка магнитной беспроводной зарядки Qi2 — впервые в серии Galaxy. В корпусе появятся встроенные магниты, аналогичные тем, что используются в iPhone 17 Pro.

Толщина смартфона, по слухам, уменьшится с 8,2 мм до менее 8 мм, что сделает его визуально тоньше и изящнее. Но за это придётся заплатить снижением вместимости аккумулятора: Galaxy S26 Ultra, как ожидается, сохранит батарею на 5000 мА·ч, которая используется в линейке уже несколько лет.





Батарея и зарядка

Чтобы компенсировать отсутствие увеличенной батареи, Samsung может внедрить проводную зарядку мощностью 60 Вт. Это заметный скачок относительно нынешних моделей, но для активных пользователей ёмкость аккумулятора останется узким местом.