До презентации Apple «Awe dropping» остаётся меньше двух суток, но поток инсайдов не прекращается. Новый слух касается аккумуляторов всех четырёх моделей iPhone 17 и обещает заметное преимущество для версий без физического слота под SIM-карту.

Емкость аккумуляторов iPhone 17

Информацией поделился авторитетный инсайдер ShrimpApplePro. Он опубликовал данные о «реальных» батареях всей линейки iPhone 17:





iPhone 17: 3692 мА·ч (+3,6 % к iPhone 16)

iPhone 17 Air: 3149 мА·ч / 3036 мА·ч (−48 % к iPhone 16 Plus)

iPhone 17 Pro: 4252 мА·ч / 3988 мА·ч (+18,6 % к iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max: 5088 мА·ч / 4823 мА·ч (+8,6 % к iPhone 16 Pro Max)

Для трёх обновлённых моделей — iPhone 17 Air, Pro и Pro Max — Apple, похоже, впервые использовала дополнительное пространство внутри корпуса. Владельцы eSIM-версий получат примерно на 5 % больше ёмкости, чем пользователи моделей с физическим лотком для SIM.

Базовый iPhone 17 представлен только с одной емкостью. Возможно, эта модель не получит преимущества eSIM, так как внешне почти не отличается от iPhone 16.





Преимущество eSIM-моделей

По данным источника, eSIM-варианты обеспечат прибавку:

iPhone 17 Air: +3,7 %

iPhone 17 Pro: +6,6 %

iPhone 17 Pro Max: +5,5 %

Напомним, три года назад Apple начала выпускать iPhone только с eSIM. До сих пор освободившееся место занимала резиновая заглушка, однако в 2025-м компания, похоже, решила задействовать пространство для батареи.





Также Apple планирует расширить географию поставок eSIM-устройств, что может объяснять изменения в конструкции.

Чего ждать от линейки

Если данные подтвердятся, пользователи iPhone 17 смогут рассчитывать на заметный рост автономности, особенно владельцы модели Pro. Ёмкость iPhone 17 Air оказалась выше, чем в предыдущих утечках, а Pro и Pro Max демонстрируют значительные прибавки к прошлому поколению.





Окончательные характеристики станут известны уже на ближайшей презентации Apple.