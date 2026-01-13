Похоже, эпоха безликих стеклянных смартфонов начинает давать трещину. После недавнего ажиотажа вокруг Clicks Communicator в игру вступает ещё один заметный игрок, превращая нишу устройств с физической клавиатурой в полноценное конкурентное поле.

Компания Unihertz официально показала тизер смартфона Titan 2 Elite — стильного устройства, которое должно объединить современную мощь Android с тактильным удовольствием от физических кнопок. При этом Unihertz нельзя назвать новичком в этом сегменте: бренд уже много лет поддерживает мечту о QWERTY-клавиатуре, выпуская нишевые модели вроде защищённого Titan, компактного Titan Pocket и тонкого Titan Slim. Однако новый аппарат явно знаменует собой серьёзное изменение в дизайнерском подходе компании.

В отличие от предыдущих моделей, которые часто напоминали защищённые версии старых BlackBerry или Palm, Titan 2 Elite выглядит подозрительно похожим на Clicks Communicator. Он отказывается от широкого корпуса в стиле «паспорт» в пользу более привычного силуэта современного смартфона, в нижней части которого размещена клавиатура. Пока что доступен лишь рендер, но по нему видно, что Unihertz уходит от «строительной» эстетики и стремится напрямую конкурировать с новой волной стильных коммуникаторов.

New 𝗤𝗪𝗘𝗥𝗧𝗬 is coming…Stay tuned 🔥✨ Sign up here > https://t.co/Lh1W8f7zcW pic.twitter.com/NDk42TeZ6J — Unihertz (@Unihertz) January 12, 2026

Этот анонс важен потому, что он указывает на формирование реальной конкуренции в сегменте смартфонов с физической клавиатурой. С выходом Clicks Communicator у пользователей наконец появляются альтернативы.

Фактически вырисовывается противостояние двух философий, которые внешне выглядят очень похоже. Первый подход — устройство-компаньон. Clicks Communicator в первую очередь задуман как вторичный гаджет для связи без лишних отвлекающих факторов. Хотя он работает на Android 16 и формально может использоваться как самостоятельный смартфон, он не предназначен для роли основного устройства. Второй подход — смартфон на каждый день. Если Titan 2 Elite пойдёт по стопам предыдущих моделей Unihertz, он будет рассчитан на роль единственного устройства, способного круглосуточно справляться со всеми цифровыми задачами пользователя.





Это важно, потому что такой подход подтверждает жизнеспособность форм-фактора. Производители начинают понимать, что современный смартфон с клавиатурой не обязан выглядеть как реликт из 2008 года. Используя дизайн с приоритетом экрана, Unihertz признаёт, что пользователи по-прежнему хотят листать соцсети, даже если предпочитают печатать письма на настоящих кнопках.

На данный момент нет конкретной информации о характеристиках, цене и сроках выхода Titan 2 Elite, поэтому сложно судить, сможет ли он действительно конкурировать по производительности. Однако есть один существенный момент, вызывающий сомнения. У Unihertz давно сложилась репутация бренда с посредственной поддержкой программного обеспечения.

Компания нередко откладывает обновления операционной системы, предпочитая выпускать новые модели вместо поддержки уже проданных устройств. Если Titan 2 Elite действительно претендует на серьёзную конкуренцию, Unihertz придётся доказать, что смартфон будет поддерживаться в течение длительного времени или как минимум предложить те же два года обновлений ОС, которые обещает Clicks.