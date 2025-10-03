С 3 октября 2025 года в России стартуют продажи серии Xiaomi 15T. Новые смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro получили камеру Leica, дисплей с яркостью до 3200 нит, поддержку HyperOS 3 и уникальную функцию оффлайн-связи без операторской сети.

Флагманская камера Leica с расширенными возможностями

Обе модели оснащены системой из трёх камер, разработанной совместно с Leica. В базовой версии установлены основная, сверхширокоугольная и телефотокамера, а в Xiaomi 15T Pro — перископический телеобъектив Leica 5x с 5-кратным оптическим зумом.

Основная камера на 50 МП использует объектив Leica Summilux с диафрагмой ƒ/1.7 в Xiaomi 15T и ƒ/1.62 в Pro-версии. В Pro-модели применён сенсор Light Fusion 900 с динамическим диапазоном 13.5 EV для более точной цветопередачи. Диапазон фокусных расстояний достигает 15–230 мм у Xiaomi 15T Pro и 15–92 мм у базовой модели.

Для портретной съёмки доступны новые эффекты боке, включая режимы «Широкий» и «Пузыри», а также расширенный Master Portrait. Быстрая уличная фотография поддерживает фокусные расстояния 28, 35, 50 и 75 мм, плюс 135 мм эксклюзивно для версии Pro.

Xiaomi 15T и 15T Pro умеют записывать видео в 4K HDR10+ на всех фокусных расстояниях. Модель Pro дополнительно поддерживает 4K/120 fps и 10-битный лог-профиль для профессиональной постобработки.





Оффлайн-связь и новая система HyperOS

В серии впервые реализована оффлайн-связь: прямые голосовые звонки без сети и Wi-Fi. Радиус действия составляет до 1,9 км для Xiaomi 15T Pro и до 1,3 км для Xiaomi 15T.

Тюнер Surge T1S с ИИ-переключением антенн обеспечивает устойчивый приём в любых условиях. Устройства работают под управлением новой системы HyperOS 3 с обновлённым интерфейсом, улучшенной многозадачностью и глубокой интеграцией с другими устройствами Xiaomi.

Экран с яркостью до 3200 нит

Смартфоны получили дисплей диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1,5K. Пиковая яркость достигает 3200 нит.

У Xiaomi 15T Pro рамки уменьшены до 1,5 мм благодаря технологии LIPO. Частота обновления — до 144 Гц. У Xiaomi 15T экран обновляется с частотой до 120 Гц. Для защиты зрения используется ШИМ-димминг на частоте 3840 Гц.

Производительность и охлаждение

Xiaomi 15T Pro построен на чипсете MediaTek Dimensity 9400+, Xiaomi 15T — на Dimensity 8400-Ultra. Оба процессора произведены по 3-нм техпроцессу и обеспечивают прирост мощности CPU и GPU.

Смартфоны оснащены аккумулятором ёмкостью 5500 мАч. Поддержка зарядки: 90W/50W (проводная/беспроводная) в Xiaomi 15T Pro и 67W в Xiaomi 15T. Благодаря технологии Xiaomi 3D IceLoop тепло отводится равномерно, что позволяет дольше сохранять высокую производительность.

Дизайн и защита

Обе модели выполнены в цельном стекловолоконном корпусе с защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Смартфоны сертифицированы по стандарту IP68 и выдерживают погружение в воду до трёх метров.

Xiaomi 15T Pro получил рамку из алюминиевого сплава 6M13. Цвета: чёрный, серый и «Мокко золото». Для Xiaomi 15T доступны чёрный, серый и «Розовое золото».

Цена и доступность

Продажи в России начинаются 3 октября 2025 года.

Xiaomi 15T:

12+256 ГБ — 49 990 руб.;

12+512 ГБ — 54 990 руб.

Xiaomi 15T Pro:

12+256 ГБ — 69 990 руб.;

12+512 ГБ — 74 990 руб.;

12+1024 ГБ — 82 990 руб.

При покупке с 3 по 31 октября дарят часы Xiaomi Watch S4 41mm или наушники Xiaomi Openwear Stereo Pro. Владельцы также получают VIP-обслуживание: 24 месяца гарантии, бесплатную замену экрана в первые полгода и не гарантийный ремонт с нулевой стоимостью работ в течение года.