Инсайдер Digital Chat Station намекнул, что презентация смартфонов серии Xiaomi 16 состоится в конце сентября. По его данным, релиз может пройти в промежутке с 24 по 26 сентября. Таким образом, производитель, похоже, сдвигает график выхода флагманов — в прошлом году Xiaomi 15 представили лишь в октябре.
Возможная дата запуска и состав линейки
Судя по обсуждениям под постом Digital Chat Station в Weibo, релиз может состояться 25 сентября, в четверг. Линейка, по предварительным данным, будет включать три модели: Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Mini (название условное).
Все устройства уже прошли сертификацию 3C и получили поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Xiaomi 16 и Pro Mini оснастят 6,3-дюймовыми экранами, а старшая модель — 6,8-дюймовым дисплеем.
Характеристики и программное обеспечение
Смартфоны серии первыми получат процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (также известный как Snapdragon 8 Elite 2). Все устройства будут работать на стабильной версии HyperOS 3.
Разработчики обещают прирост эффективности до 10 % и снижение нагрузки на процессор за счёт ускоренной компиляции кода. По тестам, система справляется с запуском 22 приложений подряд в «плавающих окнах» без заметных задержек.
Контекст рынка и конкуренты
Qualcomm планирует представить Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже 23 сентября, а MediaTek — Dimensity 9500 днём ранее, 22 сентября. Первые тизеры устройств на новых чипах могут выйти уже в этом месяце.
На октябрь намечены релизы других флагманов: Vivo X300 и Oppo Find X9 с Dimensity 9500, а также Honor Magic 8, OnePlus 15, iQOO 15 и Realme GT 8 — все на Snapdragon 8 Elite Gen 5.