Samsung официально расширила линейку «F», представив смартфон Galaxy F70e. Новинка относится к бюджетному сегменту, но при этом предлагает ёмкий аккумулятор на 6000 мА·ч и основную камеру на 50 Мп.

Galaxy F70e оснащён 6,7-дюймовым IPS LCD-дисплеем с HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 800 нит, а в вырезе фронтальной панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера.

На задней стороне смартфона установлен основной модуль камеры на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, дополненный 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой. В качестве процессора используется MediaTek Dimensity 6300, который работает в паре с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Объём памяти можно увеличить с помощью карты microSD, используя гибридный слот SIM.

Смартфон работает под управлением One UI 8.0 на базе Android 16. Samsung обещает для Galaxy F70e шесть лет обновлений операционной системы и патчей безопасности. Среди других особенностей — наличие 3,5-мм аудиоразъёма и сканера отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания.

Galaxy F70e будет доступен в цветах Spotlight Blue и Limelight Green. Версия с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя оценена в 138 долларов, а вариант 6 ГБ + 128 ГБ — в 154 доллара. Продажи смартфона стартуют 17 февраля.



