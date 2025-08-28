Samsung снова дразнит Apple — на этот раз, подчеркнув, что складные смартфоны умеют то, чего iPhone пока не могут. Рекламу компания опубликовала 27 августа в своём официальном аккаунте X, всего за несколько дней до презентации iPhone 17, намеченной на 9 сентября. Ролик уже вызвал немало обсуждений.

В 30-секундном клипе пользователь iPhone пытается поставить свой телефон вертикально на стол — чтобы сделать селфи, выйти на видеозвонок или просто смотреть видео без рук. Задачу осложняет его любопытный кот, который сбивает смартфон, как только хозяин пытается его установить. Развязка наступает, когда друг героя кладёт на стол Galaxy Z Fold 7, согнутый под углом, и тот уверенно стоит сам. На экране смартфон показывает два видео одновременно — в режиме многозадачности, недоступном для обычных «баров»-iPhone. Появляется вопрос: «А твой телефон так умеет?»





Samsung явно акцентирует внимание на этом различии. В моделях Fold 7 и Flip 7 компания делает ставку на более тонкий дизайн, фирменные AI-инструменты Galaxy и уникальные сценарии вроде Flex Mode, чтобы складные устройства выглядели максимально «футуристично». Стоимость Fold 7 составляет 1,999 долларов, и хотя это дорого, Samsung напоминает, что развивает формат складных смартфонов уже несколько лет, тогда как Apple ещё не выпустила ни одной модели.

По слухам, Apple работает над собственным складным устройством, которое может выйти в сентябре 2026 года. Но пока Samsung явно получает удовольствие, демонстрируя, чем Galaxy выделяется на фоне iPhone.



