Samsung расширила свою линейку доступных смартфонов, представив Galaxy A17 4G. Новинка уже поступила в продажу в Германии по цене €199 и в ближайшее время появится и в других странах Европы. Модель во многом повторяет версию с поддержкой 5G, которая вышла месяцем ранее, однако отличается процессором: вместо чипа Exynos 1330 компания использовала MediaTek Helio G99.

Остальные характеристики у двух версий идентичны. Galaxy A17 4G получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, защищённый стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Смартфон имеет степень защиты IP54, что гарантирует устойчивость к пыли и брызгам воды. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Из коробки устройство работает на Android 15 с фирменной оболочкой One UI 7.0. Samsung заявила, что будет поддерживать Galaxy A17 шестью крупными обновлениями Android и One UI. В числе программных особенностей стоит отметить встроенного голосового ассистента Gemini и функцию Circle to Search, которая позволяет искать информацию прямо с экрана.

Основная камера смартфона состоит из трёх модулей: главного сенсора на 50 МП с оптической стабилизацией, сверхширокоугольного объектива на 5 МП и макрокамеры на 2 МП. Фронтальная камера получила разрешение 13 МП. Смартфон способен записывать видео в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду.





Аппаратная база дополнена 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ, который можно расширить картой microSD до 2 ТБ. В числе коммуникационных возможностей — поддержка 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS и порт USB-C. Корпус толщиной 7,5 мм весит всего 190 г. Дизайн выполнен в фирменном стиле Samsung Key Island, в который встроен сканер отпечатков пальцев.

Таким образом, Galaxy A17 4G стал более доступной альтернативой версии с поддержкой 5G, сохранив при этом ключевые особенности: качественный AMOLED-экран, большой аккумулятор, современное программное обеспечение и камеры с оптической стабилизацией.



