В июле Realme выпустила смартфоны Realme 15 5G и Realme 15 Pro 5G. Сегодня компания расширила линейку, представив доступный Realme 15T. Смартфон выделяется компактным экраном по сравнению со старшими моделями, рекордной батареей на 7000 мА·ч и новым чипсетом серии Dimensity 6000.

Realme 15T оснащён 6,57-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (2372×1080), частотой обновления 120 Гц, яркостью до 4000 нит и ШИМ-диммингом 2160 Гц. Фронтальная камера на 50 Мп (OmniVision OV50D40) размещена в вырезе на экране.





Сзади установлена двойная камера: основной 50-мегапиксельный сенсор OV50D40 с поддержкой EIS и 2-мегапиксельный монохромный модуль. Как и в Realme 15 и 15 Pro, смартфон поддерживает AI Edit Genie — инструмент для редактирования фото с помощью голосовых или текстовых команд на базе ИИ.

В основе устройства — процессор MediaTek Dimensity 6400 Max, дополненный памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 60 Вт и обратной зарядки 6 Вт. Для стабильной работы предусмотрена система охлаждения с VC-камерой площадью 6050 мм².





Realme 15T работает на Android 15 с оболочкой Realme UI 6 и получит три крупных обновления ОС и четыре года патчей безопасности. Смартфон поддерживает 5G (Dual SIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, оснащён стереодинамиками, слотом для microSD и встроенным в экран сканером отпечатков. Корпус выполнен из пластика, но имеет защиты IP66, IP68 и IP69. Толщина — 7,79 мм, вес — от 181 до 183 г в зависимости от модификации.

Цены:





8/128 ГБ — ₹20 999

8/256 ГБ — ₹22 999

12/256 ГБ — ₹24 999

Смартфон будет доступен в цветах Suit Titanium, Silk Blue и Flowing White.