Компания Realme официально объявила, что серия смартфонов Realme 15 дебютирует в Китае в сентябре 2025 года. Ожидается три модели — базовая Realme 15, продвинутая Realme 15 Pro и новая версия Realme 15T, подробности о которой появились в утечках. Realme уже представила Realme 15 и 15 Pro на глобальном рынке, включая Индию, поэтому их характеристики известны. Технические детали Realme 15T стали известны благодаря свежим публикациям инсайдеров.

Realme анонсировала запуск серии Realme 15 в Китае

Компания Realme опубликовала тизер-постер, подтверждающий запуск серии Realme 15 в Китае в сентябре. На изображении видны изогнутый дисплей и задняя панель, а также тройная основная камера. Это визуально подтверждает принадлежность устройств к премиальному сегменту.





В июле Realme представила международные версии Realme 15 и 15 Pro, которые уже поступили в продажу в Индии. Обе модели получили защиту от воды по стандартам IP65, IP68 и IP69, 6,8-дюймовый micro-curved дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, ШИМ-регулировкой 4608 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит.

Realme 15 работает на чипсете Dimensity 7300+, а версия Pro — на Snapdragon 7 Gen 4. В Realme 15 Pro установлена фронтальная камера на 50 Мп, а также двойной основной модуль с двумя сенсорами по 50 Мп: основным и сверхширокоугольным. Базовая модель оснащена фронтальной камерой на 16 Мп и двойной основной камерой с главным сенсором на 50 Мп и дополнительным на 8 Мп. Обе версии получили аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.





Характеристики Realme 15T раскрыты инсайдерами

По информации инсайдера Digital Chat Station, Realme 15T оснастят 6,57-дюймовым плоским дисплеем и корпусом с закруглёнными гранями. Смартфон будет отличаться компактным дизайном, рассчитанным на комфортное использование одной рукой. При этом устройство сохранит крупный аккумулятор, что выгодно выделит его на фоне конкурентов в аналогичном форм-факторе.

Согласно публикации техноблогера Абишека Ядава в X, Realme 15T получит экран с пиковой яркостью 2200 нит. Аппарат будет построен на процессоре MediaTek Dimensity 6400 Max. Для съёмки предусмотрены две 50-мегапиксельные камеры — фронтальная и основная. Толщина корпуса составит 7,79 мм, а за автономность будет отвечать батарея на 7000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.



