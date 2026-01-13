Realme официально подтвердила дату презентации смартфона Neo 8 для китайского рынка — новинку покажут 22 января. Устройство нацелено на конкуренцию с iQOO Z11 Turbo и OnePlus Ace 6T и делает ставку на флагманский процессор, большой аккумулятор и продвинутую камеру.

Realme Neo 8 позиционируется как производительный смартфон с упором на экран, автономность и фото-возможности. Все ключевые характеристики устройства уже раскрыты в утечках и сертификационных базах.

Экран и программная платформа

Смартфон получит кастомную 6,78-дюймовую AMOLED-панель M14 с разрешением 1,5K. Частота обновления составит 165 Гц, а пиковая яркость, по предварительным данным, достигнет 6 500 нит. Такие параметры ориентированы как на игры, так и на использование устройства при ярком освещении.

Из коробки Realme Neo 8 будет работать под управлением Realme UI 7 на базе Android 16. Ожидается полный набор фирменных функций оболочки, включая оптимизации производительности и расширенные возможности персонализации.

Производительность и память

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8 Gen 5, одинаковый для всех основных конкурентов в этом сегменте. Сертификация TENAA указывает на конфигурации с объёмом оперативной памяти до 24 ГБ и встроенным накопителем до 1 ТБ, что делает Neo 8 одним из самых оснащённых устройств в своём классе.





За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 8 000 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт, что должно компенсировать внушительный объём батареи и сократить время подключения к розетке.

Камеры и дизайн

Основная камера Realme Neo 8 включает три модуля. Главный сенсор на 50 мегапикселей оснащён оптической стабилизацией. Его дополняют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельная перископическая камера с трёхкратным оптическим зумом.

На тыльной панели также размещена фирменная подсветка Halo Awakening RGB, уже знакомая по предыдущим моделям линейки Neo. Фронтальная камера получит сенсор на 16 мегапикселей.

Дополнительные особенности

Смартфон оснастят ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном, инфракрасным портом для управления техникой, металлической рамкой и стеклянной задней панелью. Заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Информация о цене Realme Neo 8 на момент анонса отсутствует. Ожидается, что стоимость будет объявлена непосредственно на презентации 22 января.