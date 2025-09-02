Realme продолжает продвигать идею увеличения ёмкости батарей в стандартных по размеру смартфонах. Ранее в этом году компания показала прототип с аккумулятором на 10 000 мА·ч, при этом толщина корпуса составила всего 8,5 мм, а вес — 215 граммов. Однако готовый к продаже вариант появится не раньше 2026 года.

По словам вице-президента Realme Чейса Сюя, запуск смартфона с 10 000 мА·ч состоится в начале 2026 года. Пока неясно, будет ли финальная модель основана на концепте Realme Chill Fan Phone, представленном на фестивале 828 Fan Festival. В этом устройстве применялась система активного охлаждения с вентилятором и элементом Пельтье. Помимо этого, компания демонстрировала концепт с батареей на 15 000 мА·ч.





Тем временем в этом году Realme собирается выпустить смартфон с аккумулятором на 7 500 мА·ч. Сейчас в линейке бренда уже есть несколько моделей с батареями на 7 000 мА·ч и две — с 7 200 мА·ч (Neo7 Turbo и GT7 для китайского рынка). Таким образом, версия с 7 500 мА·ч станет промежуточным этапом перед масштабным рывком к 10 000 мА·ч и далее.