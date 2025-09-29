Компания Realme подтвердила, что флагманский смартфон Realme GT 8 Pro выйдет в октябре в Китае и станет первым устройством бренда со сменным модулем камеры.

Сменный дизайн модуля

По данным официального тизера, Realme GT 8 Pro позволит пользователям менять форму блока камер. На превью показаны три варианта оформления: круглый, квадратный и «роботизированный» нестандартный дизайн. Такой подход выводит кастомизацию смартфонов за рамки привычных решений и дает возможность персонализировать внешний вид устройства.

Помимо дизайна, ключевой особенностью камеры станет 200-мегапиксельный перископ-телеобъектив под названием Ultra Eye. Данные о других сенсорах пока не раскрыты.

Экран и производительность

Realme GT 8 Pro получит 2K AMOLED-экран с частотой 144 Гц, созданный совместно с BOE. Он выполнен на материале Q10+ для повышения яркости и защиты зрения. Заявленный пик — 4000 нит.

В основе смартфона — процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Дополнительно используется фирменный чип Realme R1, формирующий систему «dual-chip» для улучшения графики и игрового опыта.





Автономность и оснащение

Аппарат оснастят аккумулятором более 7000 мА·ч с поддержкой 120-ваттной зарядки. Среди дополнительных возможностей — стереодинамики, X-ось вибромотор и ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев.

Официальная премьера Realme GT 8 Pro состоится в октябре в Китае.