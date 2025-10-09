Новая серия Realme объединяет мощную производительность, длительную автономность и AI-камеру, созданную для съёмки вечеринок.

8 октября 2025 года в Москве компания Realme объявила о старте продаж новой номерной линейки Realme 15. В России она появится 21 октября и будет включать три модели: Realme 15 Pro 5G, Realme 15 5G и Realme 15T. Все устройства позиционируются как «AI Party Phone» — смартфоны, сочетающие интеллектуальные фотовозможности, производительность и выносливость аккумулятора.

Realme 15 Pro: производительность и съёмка без компромиссов

Флагман серии Realme 15 Pro получил камеру, оптимизированную для съёмки вечерних сцен. Искусственный интеллект в реальном времени регулирует выдержку, контраст и насыщенность, помогая снимать концерты, вечеринки и городские огни без ручных настроек.

Модель оснащена тройной системой камер по 50 Мп каждая: основная Sony IMX896 OIS с крупным сенсором 1/1.56″, сверхширокоугольный модуль и фронтальная камера для качественных селфи. Все три сенсора поддерживают 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду.

Realme 15 Pro построен на платформе Snapdragon 7 Gen 4, созданной по 4-нм техпроцессу. В тесте AnTuTu смартфон показывает более 1 100 000 баллов. Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч и зарядка 80 Вт обеспечивают долгую работу без подзарядки.





Realme 15 5G и Realme 15T

Младшие модели сохраняют концепцию вечернего стиля. Realme 15 5G получил чипсет MediaTek Dimensity D7300+ и систему охлаждения площадью 7000 мм². Смартфон набирает около 750 000 баллов в AnTuTu и обеспечивает стабильные 120 кадров в секунду в играх вроде MLBB и PUBG.

Realme 15T использует процессор Dimensity D6400 MAX и увеличенную испарительную камеру 6050 мм². Это одно из самых производительных решений в своём ценовом диапазоне.

Обе модели оснащены 50-мегапиксельными основными и фронтальными камерами. При этом Realme 15T станет единственным смартфоном в сегменте с разрешением 50 Мп для обеих камер. Все устройства поддерживают фирменные «вечериночные» режимы съёмки, аккумулятор 7000 мА·ч и быструю зарядку. Батарея выполнена из двух ячеек с кремниевым анодом, а толщина корпуса не превышает 7,8 мм.

AI Party Phone

Realme впервые внедряет режим AI Party Mode — интеллектуальную съёмку для вечеринок. Камера регулирует цветовую температуру вспышки и добавляет световые эффекты, сохраняя естественный цвет кожи.

Также появится функция AI Edit Genie, которая редактирует снимки голосом: можно удалять, перемещать и добавлять объекты. Русский язык полностью поддерживается.

Доступность в России

Продажи серии Realme 15 в России начнутся 21 октября. Точные характеристики и конфигурации устройств будут объявлены ближе к старту.