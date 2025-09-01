Apple официально подтвердила дату следующего крупного мероприятия — презентация состоится 9 сентября в 10:00 по тихоокеанскому времени в театре имени Стива Джобса в кампусе Apple Park, Купертино. Главными новинками станут iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Тем временем инсайдер Эван Бласс поделился в X изображениями чехлов для новой линейки от известного бренда Urban Armor Gear (UAG). Они раскрывают некоторые детали дизайна будущих устройств, включая обновлённый блок камер.





По слухам, базовый iPhone 17 будет практически идентичен нынешнему iPhone 16, тогда как iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат переработанный модуль основной камеры. На чехлах заметны вырезы под кнопку Action и элемент Camera Control.

Интересной особенностью станет iPhone 17 Air — его чехол демонстрирует устройство с одним основным датчиком и овальным блоком камеры, напоминающим дизайн смартфонов Pixel. При этом модель также получит Action Button и Camera Control.





Помимо смартфонов, на сентябрьской презентации компания планирует представить стабильные версии iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и macOS Tahoe 26.