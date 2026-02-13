Китайский технологический блогер опубликовал рендер Xiaomi 18, демонстрирующий квадратный модуль камеры с закруглёнными углами, тройной камерой в треугольной компоновке и брендингом Leica. Анонс серии ожидается в сентябре 2026 года.

Дисплей может вырасти с 6,3 до 6,4 дюйма по сравнению с Xiaomi 17

Батарея может оказаться больше 7000 мАч предшественника

Вся линейка Xiaomi 18 получит 200-мегапиксельную перископную камеру

Дизайн в стиле Oppo Reno 15

Изображение демонстрирует квадратный модуль камеры для Xiaomi 18 с закруглёнными углами и минималистичной эстетикой. Тройная камера расположена в треугольной компоновке, дополненной ненавязчивым брендингом Leica и светодиодной вспышкой. Этот дизайн больше соответствует недавно представленной серии Oppo Reno 15.

Читателям рекомендуется относиться к этой информации с осторожностью, поскольку подлинность дизайна не подтверждена. Xiaomi может представить модели Xiaomi 18, 18 Pro и 18 Pro Max в Китае в сентябре, заменив серию Xiaomi 17, анонсированную в том же месяце прошлого года.

Характеристики Xiaomi 18

Согласно недавней утечке инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi может увеличить диагональ дисплея с 6,3 до 6,4 дюйма в Xiaomi 18. Больший экран означает, что устройство получит внутри больше пространства для размещения продвинутых компонентов.

Поэтому, хотя Xiaomi 17 оснастили массивной батареей ёмкостью 7000 мАч, вероятно, аккумулятор Xiaomi 18 окажется ещё больше. Под капотом устройство получит чипсет следующего поколения Snapdragon 8 Elite Gen 6.





DCS также сообщил, что вся линейка Xiaomi 18 получит 200-мегапиксельную перископную телефото-камеру. Следовательно, Xiaomi 18 может также включать 200-мегапиксельный перископ. Как и в предыдущем поколении, устройство может сохранить 50-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Учитывая, что запуск телефона запланирован на конец этого года, ожидается, что он выйдет с Android 17 и новой версией HyperOS.