Oppo решила отметить главный индийский праздник выпуском лимитированной версии Reno 14 5G Diwali Edition. Новинка, вдохновлённая фестивалем огней, получила уникальный дизайн, который отличает её от стандартных моделей серии Reno 14.

Тизер, опубликованный брендом в X (бывший Twitter), показывает чёрную заднюю панель смартфона с золотым узором мандалы и павлином — символами изысканности и праздника. Такая комбинация создаёт яркий и контрастный внешний вид устройства.

По характеристикам Diwali Edition, скорее всего, совпадает с обычной версией Reno 14. Ожидается процессор MediaTek Dimensity 8350, до 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащён рамкой из авиационного алюминия, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i и сертификацией IP66, IP68 и IP69, что обеспечивает высокую пыле- и влагозащиту.

На задней панели расположена тройная камера с главным 50 МП сенсором, а фронтальная камера также на 50 МП. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.





Oppo пока не раскрыла дату запуска Reno 14 5G Diwali Edition, но ожидается, что она будет приурочена к празднованию Дивали.