Oppo расширяет серию A6, выпустив 4G-версию A6 Pro, которая дебютировала во Вьетнаме. Эта модель является преемником Oppo A5 4G (в некоторых регионах также известного как A5i Pro и A5m) и получила заметные улучшения.

Смартфон построен на чипсете MediaTek Helio G100 — последнем 4G-процессоре компании. Он оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища UFS 2.2. Для охлаждения используется испарительная камера.

Цена Oppo A6 Pro 4G составляет примерно 315 долларов, хотя инсайдеры утверждают, что это может быть лишь временная цена — она выглядит высокой для такого устройства.

Модель оснащена 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080p+, яркостью до 1400 нит и поддержкой 80-ваттной зарядки для аккумулятора на 7000 мА·ч. Это серьёзный шаг вперёд по сравнению с A5 4G, у которого был IPS-экран 720p+ и зарядка 45 Вт.





На задней панели установлена 50-МП камера, способная снимать видео 1080p при 60 кадрах в секунду, а также 2-МП датчик глубины. Фронтальная камера на 16 МП поддерживает запись 1080p при 30 кадрах в секунду.

Устройство получило впечатляющую защиту: IPX6, IPX8 и IPX9, а также прошло тестирование по военному стандарту MIL-STD-810H.





Среди других особенностей: стереодинамики с режимом громкости 300%, 360°-антенна NFC, режим повышенной яркости дисплея для улицы и система передачи данных, совместимая с AirDrop от Apple.

Oppo A6 Pro 4G доступен в цветах Lunar Titanium, Stellar Blue, Coral Pink и Rosewood Red. Конфигурация всего одна — 8/256 ГБ.