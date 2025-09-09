Руководитель серии Find в Oppo Чжоу Ибао опубликовал первые изображения будущего Oppo Find X9 и поделился новыми подробностями о линейке. Судя по его словам, компания снова готовит индустриальный рекорд — флагман получит самые тонкие и симметричные рамки среди всех смартфонов.

Oppo Find X9: равные рамки по четырём сторонам

По словам Чжоу, Oppo последовательно развивает дизайн экранов на протяжении трёх поколений: от Find X8 к Find X8s и теперь к Find X9. Ещё прошлогодний Find X8s смог обойти iPhone 16 Pro Max по толщине рамок, а новый смартфон сделает шаг вперёд — и предложит ещё более узкие границы дисплея, одинаковые со всех четырёх сторон.





Ибао подчеркнул, что Oppo инвестировала миллиарды юаней в собственные линии производства экранов, что позволило добиться нового уровня в дизайне. Среди деталей он отметил «золотой R-угол», гармоничные пропорции и прорыв в минимизации рамок. По его словам, Find X9 станет самым сильным стандартным изданием в истории серии и будет символом 30-летия бренда.

Менеджер предложил фанатам попытаться угадать точные размеры рамок, подогревая интерес к будущему анонсу.





Экран и производительность

По предварительным данным, Oppo Find X9 оснастят 6,59-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

В основе смартфона — MediaTek Dimensity 9500, произведённый по 3-нм техпроцессу TSMC. Это один из самых современных чипов, который сделает Find X9 конкурентоспособным с другими флагманами 2025 года.





Батарея и зарядка

Новинка получит аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Такой набор должен обеспечить долгую автономность при активной эксплуатации.

Камеры и новые возможности

Основная камера будет состоять из трёх сенсоров:





50 Мп Sony LYT-808 с оптической стабилизацией;

с оптической стабилизацией; 50 Мп Samsung JN5 (ультраширокоугольный объектив);

(ультраширокоугольный объектив); 50 Мп Samsung JN9 с поддержкой 3x оптического зума.

Фронтальная камера также впечатляет — 50 Мп Samsung JN1.

Кроме того, Oppo внедряет обновлённую систему цветопередачи Danxia, которая обещает более точные и естественные оттенки снимков.

Когда ждать анонс

По данным инсайдеров, презентация серии Oppo Find X9 состоится в начале октября 2025 года. Это будет одно из главных событий осени и крупный релиз для бренда, отметившего 30-летие.