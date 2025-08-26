Oppo готовит к октябрьской премьере в Китае серию смартфонов Find X9. До анонса в сеть уже попало немало сведений о Find X9 и старшей модели Find X9 Pro. Сегодня появился новый инсайд: он касается конфигураций памяти, цветов корпуса и некоторых характеристик Pro-версии.

Конфигурации памяти и цветовые решения Oppo Find X9 Pro

По данным Digital Chat Station, смартфон выйдет в вариантах:





12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ,

12 ГБ + 512 ГБ,

16 ГБ + 512 ГБ,

16 ГБ + 1 ТБ.

Также ожидается особая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя, которая получит поддержку SMS через спутниковую систему Beidou.

Что касается дизайна, Find X9 Pro предложат в белом, пурпурно-сером и малиновом цветах. По данным источника, вес прототипа составляет около 224 граммов. Неясно, изменится ли этот показатель в серийных образцах.





Характеристики Oppo Find X9 Pro (по слухам)

Согласно последним утечкам, устройство получит аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Смартфон будет работать на базе Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

В основе окажется процессор MediaTek Dimensity 9500. Экран — 6,78-дюймовый плоский OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем.





Камеры и дополнительные возможности

Фронтальная камера — 50 Мп на базе сенсора Samsung JN5. Основной блок получит:

50-мегапиксельную Sony LYT-828 с оптической стабилизацией,

50-мегапиксельный ультраширокий Samsung JN5,

200-мегапиксельный перископный Samsung HP5 с OIS и трёхкратным оптическим зумом.

Среди дополнительных функций упоминаются поддержка Wi-Fi 7, NFC, ИК-порт и настраиваемая боковая кнопка.



