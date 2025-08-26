Oppo готовит к октябрьской премьере в Китае серию смартфонов Find X9. До анонса в сеть уже попало немало сведений о Find X9 и старшей модели Find X9 Pro. Сегодня появился новый инсайд: он касается конфигураций памяти, цветов корпуса и некоторых характеристик Pro-версии.
Конфигурации памяти и цветовые решения Oppo Find X9 Pro
По данным Digital Chat Station, смартфон выйдет в вариантах:
- 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ,
- 12 ГБ + 512 ГБ,
- 16 ГБ + 512 ГБ,
- 16 ГБ + 1 ТБ.
Также ожидается особая версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя, которая получит поддержку SMS через спутниковую систему Beidou.
Что касается дизайна, Find X9 Pro предложат в белом, пурпурно-сером и малиновом цветах. По данным источника, вес прототипа составляет около 224 граммов. Неясно, изменится ли этот показатель в серийных образцах.
Характеристики Oppo Find X9 Pro (по слухам)
Согласно последним утечкам, устройство получит аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч с поддержкой 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Смартфон будет работать на базе Android 16 с оболочкой ColorOS 16.
В основе окажется процессор MediaTek Dimensity 9500. Экран — 6,78-дюймовый плоский OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем.
Камеры и дополнительные возможности
Фронтальная камера — 50 Мп на базе сенсора Samsung JN5. Основной блок получит:
- 50-мегапиксельную Sony LYT-828 с оптической стабилизацией,
- 50-мегапиксельный ультраширокий Samsung JN5,
- 200-мегапиксельный перископный Samsung HP5 с OIS и трёхкратным оптическим зумом.
Среди дополнительных функций упоминаются поддержка Wi-Fi 7, NFC, ИК-порт и настраиваемая боковая кнопка.