Oppo подтвердила, что A6 Pro 5G будет представлен 9 сентября в Китае. Компания уже выпустила тизер, посвящённый дисплею смартфона, но официальные характеристики пока не раскрыты. Однако в сети появилась страница устройства в базе China Telecom, где раскрыт дизайн и полные спецификации.

Согласно утечке, Oppo A6 Pro 5G получит 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ 1080 x 2376 пикселей. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 7300 и предлагаться в версиях с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и с 256 или 512 ГБ встроенного хранилища. Расширение памяти не предусмотрено.





Основная камера представлена двойным модулем с главным сенсором на 50 МП и дополнительным на 2 МП. Фронтальная камера получит разрешение 16 МП и будет встроена в экран.

Одной из ключевых особенностей устройства станет аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч. Ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон будет работать под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.





Также предусмотрены поддержка NFC, два слота для SIM-карт, Bluetooth, Wi-Fi, порт USB-C и сканер отпечатков пальцев в дисплее. Размеры корпуса составят 158,16 × 74,99 × 7,96 мм, вес — 190 граммов. Корпус выполнен из пластика и, по данным источников, может иметь защиту по стандарту IP68/69. Смартфон будет доступен в золотом, чёрном и бирюзовом цветах.