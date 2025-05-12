Компактные флагманы возвращаются — и теперь они не жертвуют временем работы ради размеров. Новые аккумуляторы на основе кремний-углеродной технологии (Si/C) изменили правила игры: смартфоны с экранами до 6,7 дюйма теперь могут оснащаться батареями более чем на 6 000 мАч.

OnePlus 13T — яркий пример этой революции. Он получил батарею на 6 260 мАч и в новом сравнительном тесте обошёл сразу несколько именитых флагманов: iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro, Pixel 9 Pro XL и даже базовый OnePlus 13.

У кого сколько емкости?

OnePlus 13T — 6 260 мАч

— 6 260 мАч OnePlus 13 — 6 000 мАч

— 6 000 мАч Xiaomi 15 Pro — 6 100 мАч

— 6 100 мАч Galaxy S25 Ultra — 5 000 мАч

— 5 000 мАч Pixel 9 Pro XL — 5 060 мАч

— 5 060 мАч iPhone 16 Pro Max — 4 685 мАч

На бумаге разрыв внушительный, но важнее не цифры, а реальная автономность. В тесте сравнивались не только объёмы аккумуляторов, но и поведение устройств при реальных сценариях использования.

Победитель — OnePlus 13T

OnePlus 13T оказался самым живучим флагманом в тесте. Он продержался на 32 минуты дольше iPhone 16 Pro Max, который в свою очередь обошёл Xiaomi 15 Pro на 6 минут. Galaxy S25 Ultra выключился за 19 минут до Xiaomi и всего на 14 минут раньше, чем базовый OnePlus 13.

Pixel 9 Pro XL, несмотря на батарею более 5 000 мАч, сдался первым — высокая температура корпуса и нестабильное энергопотребление сказывались на всём протяжении теста.

Почему результат OnePlus впечатляет

В тесте участвовали устройства на разных процессорах:

Snapdragon 8 Gen 4 Elite — у четырёх моделей

— у четырёх моделей Apple A18 Pro — у iPhone

— у iPhone Google Tensor G4 — у Pixel

При этом iPhone и ранее демонстрировал отличную автономность благодаря оптимизированной iOS. Galaxy S25 Ultra приятно удивил: несмотря на переработанный незначительно дизайн, устройство продемонстрировало хорошую энергоэффективность — результат работы над софтом действительно заметен.

Но всё же OnePlus 13T — главный герой теста. Производитель сумел совместить компактный корпус, передовой кремний-углеродный аккумулятор и грамотную оптимизацию. Это не только технический успех, но и сигнал индустрии: автономность снова выходит на передний план.

Что это значит для пользователей?

Если тренд на Si/C-батареи сохранится, нас ждёт новая волна автономных флагманов — без необходимости жертвовать толщиной корпуса. Китайские производители, такие как OnePlus и Xiaomi, первыми взяли курс на реализацию этого потенциала, и успех OnePlus 13T показывает, что движение в правильном направлении уже началось.