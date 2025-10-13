Флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra, построенный на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, официально дебютирует в Китае 22 октября. Компания также показала дизайн устройства, подтвердив его ключевые особенности.

Внешне Nubia Z80 Ultra во многом напоминает прошлогоднюю модель Z70 Ultra, однако модуль камер получил обновлённый вид. Основной и сверхширокоугольный объективы теперь расположены в верхней части блока, а перископный зум-модуль — ниже. Боковые грани блока камер плавно переходят в корпус смартфона.

Z80 Ultra будет доступен в трёх цветах: Light White, Phantom Black и коллекционном издании Starry Sky, вдохновлённом работами Винсента Ван Гога.

Смартфон получит обновлённый сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 18 мм, сенсором формата 1/1.55 дюйма, семи линзами и ИК-фильтром. Основная камера оснащена 35-миллиметровым сенсором Omnivision 990 размером 1/1.3 дюйма. Третий модуль обеспечит 50-кратный гибридный зум с оптической стабилизацией изображения, что совпадает с возможностями предыдущих моделей Z70 Ultra и Z70S Ultra. Вероятно, используется тот же 64-мегапиксельный сенсор с 2.7-кратным оптическим увеличением.

Компания уже поделилась примерами снимков, демонстрирующих диапазон фокусных расстояний от 18 до 140 мм.





Ожидается, что Nubia Z80 Ultra получит OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и подэкранной фронтальной камерой, а также аккумулятор ёмкостью 7100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.