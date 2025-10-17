В Китае официально дебютировали новые игровые смартфоны nubia — RedMagic 11 Pro и RedMagic 11 Pro+. Оба устройства оснащены флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получили мощную систему охлаждения.

Модели имеют схожие характеристики, включая экран, камеры и дизайн. В каждом смартфоне установлен активный кулер и жидкометаллическая система охлаждения VC, а в версии Pro+ дополнительно используется пульсирующий водяной модуль охлаждения.

Оба телефона оснащены 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE X10 с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера встроена под экран, а сканер отпечатков — ультразвуковой 3D. Экран занимает 95,3% фронтальной панели, а рамки вокруг дисплея имеют толщину всего 1,25 мм.

За производительность отвечает чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 в связке с фирменным игровым процессором R4. Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ стандарта LPDDR5T, а встроенной — до 1 ТБ UFS 4.1 Pro.

RedMagic 11 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт. У версии 11 Pro+ батарея на 7500 мА·ч, но зато поддерживается быстрая проводная зарядка 120 Вт и беспроводная 80 Вт.





Основная камера включает два 50-мегапиксельных сенсора — основной и ультраширокоугольный. Фронтальная камера под экраном получила разрешение 16 Мп.

Смартфоны оборудованы сенсорным чипом Synaptics, обеспечивающим частоту отклика 3000 Гц. Также есть плечевые сенсорные кнопки с частотой 520 Гц.

Дополнительно устройства предлагают разъём 3,5 мм, поддержку Wi-Fi 7, NFC, ИК-порт, три микрофона, стереодинамики и защиту по стандарту IPX8. Работают они под управлением RedMagic OS 11 с рядом ИИ-функций. Толщина корпуса — 8,9 мм, вес — 230 г.

RedMagic 11 Pro доступен в цветах Dark Knight и Silver Winged War God. Стоимость составляет 4 999 юаней (около 700 долларов) за версию 12/256 ГБ и 5 699 юаней (около 800 долларов) за вариант 16/512 ГБ.

RedMagic 11 Pro+ предлагается в трёх цветах: тёмный Dark Knight, прозрачный Silver Wing и прозрачный Dark Knight. Версия на 12/256 ГБ стоит 5 699 юаней (около 800 долларов), 16/512 ГБ — 6 499 юаней (около 910 долларов), а топовая прозрачная модель с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти обойдётся в 7 699 юаней (примерно 1 080 долларов). Прозрачные варианты также оснащены подсветкой LED.