iQOO Z11 Turbo готовится к скорому запуску в Китае, и компания продолжает постепенно раскрывать ключевые характеристики смартфона. В новом тизере были опубликованы подробности, касающиеся камер устройства.

Согласно официальной информации, опубликованной в Weibo, iQOO Z11 Turbo будет оснащён 32-мегапиксельной фронтальной камерой с поддержкой широкоугольного режима 0,8x, что позволит захватывать больше пространства при съёмке селфи и групповых фото.

Основная камера на задней панели получит сенсор с разрешением 200 Мп и будет поддерживать до 4-кратного зума без потери качества. Сообщается, что используется датчик формата 1/1,56 дюйма с объективом светосилой f/1.88. Камера также оснащена профессиональной оптической стабилизацией изображения уровня CIPA 4.5, что должно положительно сказаться на чёткости фото и видео, особенно при слабом освещении.

В дополнение к характеристикам iQOO опубликовала примеры снимков, демонстрирующие возможности 4-кратного «безопасного» зума, а также работу широкоугольной фронтальной камеры.

В плане производительности iQOO Z11 Turbo будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 5. Смартфон получит 6,59-дюймовый дисплей с тонкими рамками, отдельный графический чип Q2, защиту корпуса по стандарту IP69 и металлическую рамку. Продажи устройства стартуют 15 января, а покупателям будут доступны чёрный, синий, розовый и белый варианты расцветки.



