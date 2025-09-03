Apple проведёт презентацию 9 сентября, где официально представит iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Тем временем в Китае появилось короткое видео, на котором якобы запечатлён реальный iPhone 17 Pro Max в руках у сотрудника производственной линии. Если это действительно так, то утечка выглядит весьма значимой — правда, ролик длится всего несколько секунд.





В кадре подтверждается давно обсуждаемый редизайн задней панели: огромный блок камер, растянутый от левого до правого края устройства. Остальная часть корпуса оформлена так, чтобы визуально сгладить массивность модуля.

Однако остаётся вероятность, что на видео — лишь муляж. Подобные прототипы мы уже неоднократно видели в связи с серией iPhone 17. В любом случае утечка ещё раз намекает: обновлённый дизайн действительно станет реальностью уже на следующей неделе.



