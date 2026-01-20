Компания Honor официально представила смартфон Honor 500 Pro Molly 20th Anniversary Edition. Новинка стала первым полностью кастомизированным «дизайнерским» смартфоном бренда, созданным в сотрудничестве с китайской компанией Pop Mart, известной своими коллекционными фигурками. Цена устройства составляет 4 499 юаней (около 646 долларов). Предзаказы уже открыты, а старт продаж запланирован на 25 января.

Смартфон доступен только в одной конфигурации — с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Дизайн лимитированной версии полностью посвящён персонажу Molly и приурочен к его 20-летию. Задняя панель украшена эксклюзивной иллюстрацией Molly Painter на фоне цвета Obsidian Black. Система также получила фирменное оформление: тематические обои, водяные знаки камеры, анимации зарядки и отдельный пользовательский интерфейс в стиле Molly.

Honor подготовила и специальный подарочный набор в виде чемодана с подсветкой. В комплект входят различные аксессуары с символикой Molly, включая фирменный инструмент для извлечения SIM-карты, приглашение с сургучной печатью, арт-карточки в стиле витражей, красные конверты, плёночные наклейки, чехол для смартфона, магнитики-куплеты на холодильник и ремешок для ношения телефона.

С точки зрения характеристик устройство полностью повторяет стандартный Honor 500 Pro. Смартфон оснащён флагманским процессором Snapdragon 8 Elite и аккумулятором ёмкостью 8 000 мА·ч Qinghai Lake. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная — на 50 Вт. Основная камера включает 200-мегапиксельный главный сенсор, 50-мегапиксельный телеобъектив и 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с макросъёмкой.

Кроме того, Honor объявила о проведении тематических pop-up мероприятий, посвящённых Molly, более чем в 100 городах Китая, включая Пекин и Шанхай. В рамках этих событий посетителей ждут специальные активности в магазинах и эксклюзивный совместный мерч ограниченного тиража.



