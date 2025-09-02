Финская компания HMD Global готовит к релизу новый смартфон линейки Pulse — HMD Pulse 2 Pro. Подробные спецификации устройства опубликовал инсайдер HMD_MEME’S, который регулярно делится точной информацией о разработках бренда.

Экран и производительность

HMD Pulse 2 Pro получит 6,72-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Это заметный шаг вперёд по сравнению с оригинальным Pulse Pro, у которого был 6,65-дюймовый экран HD+ и частота до 90 Гц.





В основе устройства — чипсет Unisoc T7250, сменивший Unisoc T606. Существенного прироста производительности не ожидается: процессор включает два ядра Cortex-A75 с частотой до 1,8 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55 до 1,6 ГГц.

Смартфон будет доступен в трёх конфигурациях памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.





Камеры и новые возможности

Основная камера оснащена датчиком на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS) и дополнительным сенсором на 2 Мп. Фронтальная камера также на 50 Мп. В сравнении с первым Pulse Pro главным улучшением стала именно OIS у основной камеры.

Автономность и дополнительные функции

Смартфон унаследовал аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Среди дополнительных функций: защита от брызг по стандарту IP54, NFC, поддержка Wi-Fi, а также обещание трёх лет обновлений Android и пятилетняя гарантия на ремонт и комплектующие.





Когда ждать релиз

По данным утечки, официальный анонс HMD Pulse 2 Pro состоится в октябре. Смартфон предложит переработанный дизайн, улучшенный экран, обновлённую камеру и свежую версию Android 15 из коробки.