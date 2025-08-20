HMD официально представила смартфон Fuse, ориентированный на безопасность детей. Главная особенность устройства — система HarmBlock+, созданная на базе искусственного интеллекта SafeToNet. Она встроена прямо в ОС и работает во всех приложениях, блокируя захват или просмотр обнажённого контента через камеру или память телефона.

Помимо этого, смартфон оснащён расширенным родительским контролем. Родители могут одобрять или блокировать приложения, отслеживать местоположение ребёнка в реальном времени, просматривать историю передвижений, управлять списком контактов и другими настройками.





В основе Fuse лежит модель HMD Fusion. Смартфон получил 6,56-дюймовый HD+ дисплей с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 600 нит. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 4 Gen 2 и доступен в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2, с возможностью расширения через microSD.

Для фото и видео предусмотрена основная камера на 108 МП с автофокусом и датчик глубины на 2 МП. Фронтальная камера на 50 МП встроена в отверстие в экране.





HMD Fuse оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой IP54, модулями Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS и разъёмом 3,5 мм для наушников. Устройство работает под управлением Android 15 и будет получать обновления безопасности в течение трёх лет.

На задней панели предусмотрены коннекторы для аксессуаров. В комплекте идут фирменные чехлы Blue Casual Outfit и Blue Flashy Outfit.



