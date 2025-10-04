Pixel 10 вышел чуть больше месяца назад, а слухи о его преемнике уже набирают обороты. Согласно свежим утечкам, Google рассматривает переход на модем MediaTek M90 для Pixel 11 и чипсета Tensor G6.

Ещё в конце 2024 года появлялись сообщения, что Pixel 10 получит модем MediaTek, но в итоге компания осталась на Samsung Exynos 5400i. Теперь же инсайдер утверждает, что внутри Google идут «ранние внутренние тесты» с модемом M90. В подтверждение опубликован скриншот командной строки, где в качестве baseband указан «a900a», а загрузчик имеет кодовое имя «spacecraft» (у Pixel 10 было «deepspace»).

MediaTek представила M90 5G-модем на выставке MWC 2025 в феврале. Он обеспечивает пиковую скорость загрузки до 12 Гбит/с, поддержку двух активных SIM-карт с одновременной передачей данных, а также спутниковую связь. Важный акцент делается на встроенных AI-моделях для повышения энергоэффективности и производительности. По заявлению производителя, среднее энергопотребление на 18% ниже по сравнению с предыдущими решениями.

Стоит отметить, что последние поколения Exynos-модемов (Pixel 9 и 10) уже решили ключевые проблемы с перегревом, так что переход на MediaTek будет означать дальнейший отход Google от технологий Samsung.

Что касается самого Tensor G6, его внутреннее кодовое имя — Malibu. Ранее утечки указывали на использование 3-нм техпроцесса TSMC (N3P) с конфигурацией 1+6 ядер, но летом 2025 появились слухи, что Google планирует сразу перейти на 2-нм процесс.



