Samsung выпустила вторую бета-версию оболочки One UI 8 для серии Galaxy S24. Обновление доступно в Великобритании и приносит функцию Galaxy AI Now Brief, которая впервые появилась в Galaxy S25.

Содержание
1. Что нового в One UI 8 Beta 2
2. Исправления и улучшения
3. Как установить обновление

Что нового в One UI 8 Beta 2

Апдейт с номером прошивки S928BXXU4ZYHB весит около 930 МБ и включает сентябрьский патч безопасности 2025 года. Он делает смартфоны более защищёнными и исправляет ряд ошибок.


Главное нововведение — Galaxy AI Now Brief. Функция показывает пользователю релевантную информацию в течение дня:

  • ближайшие события из календаря,
  • плейлисты Spotify и YouTube Music,
  • рекомендации видео на YouTube,
  • статистику Samsung Health,
  • погодные уведомления и другое.

Таким образом, Galaxy S24 получает ИИ-возможности, ранее эксклюзивные для серии Galaxy S25.


Исправления и улучшения

Согласно официальному списку изменений, обновление также устраняет несколько ошибок:

  • наложение индикатора зарядки и сканера отпечатков на экране блокировки;
  • отсутствие текста в уведомлениях на экране блокировки;
  • обрезку логотипа в Naver Sports Top Now;
  • сброс настроек рекомендаций фраз клавиатуры после перезагрузки;
  • возврат стандартного шрифта после его смены;
  • зависания экрана и возврат к блокировке при работе приложений;
  • некорректное отображение времени в виджете часов.

Как установить обновление

Пользователи, зарегистрированные в программе One UI 8 Beta, могут скачать прошивку вручную:
Настройки → Обновление ПО → Загрузка и установка.
После загрузки достаточно нажать «Установить сейчас» и дождаться перезагрузки устройства.


Источник: Sammobile
