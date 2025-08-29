Samsung выпустила вторую бета-версию оболочки One UI 8 для серии Galaxy S24. Обновление доступно в Великобритании и приносит функцию Galaxy AI Now Brief, которая впервые появилась в Galaxy S25.
Что нового в One UI 8 Beta 2
Апдейт с номером прошивки S928BXXU4ZYHB весит около 930 МБ и включает сентябрьский патч безопасности 2025 года. Он делает смартфоны более защищёнными и исправляет ряд ошибок.
Главное нововведение — Galaxy AI Now Brief. Функция показывает пользователю релевантную информацию в течение дня:
- ближайшие события из календаря,
- плейлисты Spotify и YouTube Music,
- рекомендации видео на YouTube,
- статистику Samsung Health,
- погодные уведомления и другое.
Таким образом, Galaxy S24 получает ИИ-возможности, ранее эксклюзивные для серии Galaxy S25.
Исправления и улучшения
Согласно официальному списку изменений, обновление также устраняет несколько ошибок:
- наложение индикатора зарядки и сканера отпечатков на экране блокировки;
- отсутствие текста в уведомлениях на экране блокировки;
- обрезку логотипа в Naver Sports Top Now;
- сброс настроек рекомендаций фраз клавиатуры после перезагрузки;
- возврат стандартного шрифта после его смены;
- зависания экрана и возврат к блокировке при работе приложений;
- некорректное отображение времени в виджете часов.
Как установить обновление
Пользователи, зарегистрированные в программе One UI 8 Beta, могут скачать прошивку вручную:
Настройки → Обновление ПО → Загрузка и установка.
После загрузки достаточно нажать «Установить сейчас» и дождаться перезагрузки устройства.