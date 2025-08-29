Samsung выпустила вторую бета-версию оболочки One UI 8 для серии Galaxy S24. Обновление доступно в Великобритании и приносит функцию Galaxy AI Now Brief, которая впервые появилась в Galaxy S25.

Что нового в One UI 8 Beta 2

Апдейт с номером прошивки S928BXXU4ZYHB весит около 930 МБ и включает сентябрьский патч безопасности 2025 года. Он делает смартфоны более защищёнными и исправляет ряд ошибок.





Главное нововведение — Galaxy AI Now Brief. Функция показывает пользователю релевантную информацию в течение дня:

ближайшие события из календаря,

плейлисты Spotify и YouTube Music,

рекомендации видео на YouTube,

статистику Samsung Health,

погодные уведомления и другое.

Таким образом, Galaxy S24 получает ИИ-возможности, ранее эксклюзивные для серии Galaxy S25.





Исправления и улучшения

Согласно официальному списку изменений, обновление также устраняет несколько ошибок:

наложение индикатора зарядки и сканера отпечатков на экране блокировки;

отсутствие текста в уведомлениях на экране блокировки;

обрезку логотипа в Naver Sports Top Now;

сброс настроек рекомендаций фраз клавиатуры после перезагрузки;

возврат стандартного шрифта после его смены;

зависания экрана и возврат к блокировке при работе приложений;

некорректное отображение времени в виджете часов.

Как установить обновление

Пользователи, зарегистрированные в программе One UI 8 Beta, могут скачать прошивку вручную:

Настройки → Обновление ПО → Загрузка и установка.

После загрузки достаточно нажать «Установить сейчас» и дождаться перезагрузки устройства.



