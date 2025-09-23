Компания FuriLabs анонсировала FLX1s — смартфон стоимостью $550 на базе Debian-дистрибутива FuriOS. Устройство поддерживает запуск Android-приложений и виртуализацию через KVM, а также выделяется аппаратными переключателями для защиты приватности.

Характеристики FLX1s

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым экраном с разрешением 1600×720 и частотой обновления 90 Гц — шаг назад по сравнению с предыдущей моделью FLX1, где применялся дисплей с более высоким разрешением и частотой 120 Гц.

Камеры включают 20-Мп основной модуль, 2-Мп макрообъектив и фронтальную камеру на 13 Мп. Корпус выполнен из поликарбоната и стекла, вес — 201 грамм.

За работу отвечает процессор MediaTek Dimensity 900 в сочетании с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить картами microSD до 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч заряжается только по кабелю через USB-C 2.0. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, две SIM-карты и 5G.





Фокус на приватности и открытости

Главное отличие FLX1s — аппаратные переключатели, встроенные в рамку корпуса. Они физически отключают питание микрофона, камер и модема, что обеспечивает полный контроль над конфиденциальностью.

Устройство поставляется с FuriOS, но пользователи могут установить другие ОС благодаря поддержке мультизагрузки. Поддержка Android-приложений делает смартфон более гибким для повседневного использования.





Отличия от первой модели

По сравнению с FLX1, новая версия стала компактнее и легче, но потеряла часть характеристик: снизилось разрешение экрана и основного сенсора камеры, исчезла поддержка беспроводной зарядки и разъём для наушников. Влагозащита теперь ограничена уровнем «splash-resistant», а не IP68.

FLX1s ориентирован не на массового покупателя Android- или iOS-устройств, а на энтузиастов, ценящих открытость, гибкость в установке ОС и максимальную приватность.