В сети начали появляться первые утечки о флагманской серии Samsung Galaxy S27. Сообщается, что если Galaxy S26 Ultra обойдётся без серьёзных аппаратных изменений в камерах, то Galaxy S27 Ultra, напротив, получит заметные улучшения.

По данным инсайдера @UniverseIce, Galaxy S27 Ultra будет оснащён новым основным сенсором ISOCELL HP6. Это 200-мегапиксельная матрица с оптическим форматом 1/1,3 дюйма — сопоставимым с ISOCELL HP2, который используется в Galaxy S25 Ultra. Однако источник утверждает, что HP6 получит ряд новых технологий, благодаря которым Samsung сможет улучшить качество фото- и видеосъёмки.

Также ожидается обновление ультраширокоугольной камеры. Кроме того, Samsung, по мнению инсайдеров, давно пора модернизировать средний телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. В Galaxy S26 Ultra используется 10-12-Мп сенсор, и в Galaxy S27 Ultra его могут заменить на более продвинутый модуль с разрешением 50 Мп или даже 200 Мп.

Среди возможных нововведений также упоминаются:

поддержка видеозаписи в формате 8K при 60 кадрах в секунду;

более крупный сенсор для перископного телеобъектива с 5-кратным оптическим зумом;

квадратный сенсор для фронтальной камеры, что может положительно сказаться на качестве селфи и видеозвонков.

Отдельный интерес вызывает информация о биометрии. По слухам, Samsung может внедрить 3D-сканирование лица на базе технологии Polar ID от Metalenz. Система будет использовать сенсор ISOCELL Vizion 931 и обеспечивать более высокий уровень безопасности по сравнению с обычным распознаванием лица.





Наконец, в отчётах говорится о возможном отказе от встроенного стилуса S Pen, начиная именно с Galaxy S27 Ultra. Если слухи подтвердятся, это станет одним из самых радикальных изменений в линейке Ultra за последние годы.

Пока вся информация носит предварительный характер, однако утечки указывают на то, что Galaxy S27 Ultra может стать заметным шагом вперёд по части камер и технологий безопасности.