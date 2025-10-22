Компания Duoqin, сотрудничающая с Xiaomi, анонсировала кнопочный телефон Qin F25, интегрированный с нейросетью DeepSeek для быстрого доступа. Разработчики позиционируют его как инструмент для преодоления цифровой зависимости, а также как безопасный аппарат для детей благодаря функциям контроля для родителей.

Qin F25 оснащен 3,54-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 640×960 и восьмиядерным чипом MediaTek Helio G81, дополненным 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти. Телефон функционирует на Android 14 и поддерживает удаленное управление, позволяя просматривать статистику использования, отслеживать координаты через GPS, блокировать определенные типы контента или приложений.

Встроенный голосовой помощник Qin AI, базирующийся на нейросети DeepSeek и обладающий режимом «обдумывания», предлагает ответы как в текстовом, так и в голосовом форматах. Дополнительно, устройство оснащено 8-мегапиксельной камерой с подсветкой, а энергию обеспечивает аккумулятор на 2700 мАч. В наличии также Wi-Fi, Bluetooth, поддержка двух SIM-карт и инфракрасный порт.

Duoqin Qin F25 доступен для покупки по цене 126 долларов (10 250 руб.).