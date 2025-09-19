Компания Dreame Technology, известная бытовой техникой и экосистемными устройствами, официально подтвердила выход своего первого смартфона под названием Dreame Space. Несмотря на то что новинка ещё не поступила в продажу, компания заявила о миллиардных предзаказах в зарубежных странах, что демонстрирует высокий интерес к устройству.

Смартфон с «небесной» камерой

По официальной информации, Dreame Space станет уникальным предложением на рынке. Устройство получит систему съёмки под названием celestial imaging, которая позволяет фиксировать сцены ночного неба, движение облаков и даже вращение Млечного Пути. Компания подчёркивает, что смартфон рассчитан на использование в любых условиях — даже в шумных мегаполисах пользователи смогут наблюдать и снимать красоту космоса.

Глобальная стратегия Dreame

Dreame отмечает, что смартфон обеспечит единый пользовательский опыт во всех странах, делая акцент набезопасности, надёжности и удобстве. Такой подход отражает стремление бренда строить технологии для широкой аудитории, а не ограничиваться локальными рынками.

Почему смартфоны важны для компании

В Dreame считают смартфоны ключевым звеном цифровой эпохи и центральным элементом «умной» экосистемы. Имея опыт в разработке аппаратного и программного обеспечения, алгоритмов и подключённых платформ, компания уверена в своей готовности войти на новый рынок. В пресс-релизе смартфон назван частью миссии Dreame по соединению людей, технологий и будущего.





Первый телефон бренда станет для Dreame шагом в новую индустрию, которую компания намерена трансформировать так же, как ранее бытовую электронику. Официальный мировой запуск Dreame Spaceожидается в ближайшее время.