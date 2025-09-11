YouTube объявил о масштабном запуске функции многоязычного дубляжа, которая позволяет авторам добавлять к своим роликам дорожки на десятках языков — как вручную, так и с помощью автоматического перевода и синтетических голосов. В ближайшие недели эта возможность станет доступна для миллионов каналов.

От эксперимента к глобальному инструменту

До сих пор функция была ограничена пилотной программой. Среди первых участников были блогеры MrBeast и Марк Робер, чьи видео получали по 30 и более дубляжей. По данным YouTube, каналы, подключившие эту функцию, получили свыше 25% времени просмотров из непервичных языков, а на канале Джейми Оливера охват аудитории утроился.





Повар и блогер Ник ДиДжованни сравнил выбор языков с подбором ингредиентов для блюда: испанский оказался «обязательным», но он также добавил итальянский дубляж из-за личных корней.

Как работает автоматический дубляж

YouTube предлагает авторам два варианта:





ручной дубляж — загрузка собственных дорожек или работа с актёрами озвучки;

— загрузка собственных дорожек или работа с актёрами озвучки; авто-дубляж — автоматический перевод и генерация голосовых треков.

Автоматический дубляж включён по умолчанию, но авторы могут отключить его или настроить предварительную модерацию дорожек.

Сейчас поддерживаются переводы с английского на японский, хинди, испанский и корейский, в дальнейшем список будет расширяться. При этом YouTube предупреждает: авто-дубляж может неточно передавать интонации, идиомы и имена собственные, поэтому для «персонализированных» каналов лучше подойдут человеческие голоса.





Влияние на монетизацию и продвижение

YouTube гарантирует, что дубляж не будет влиять на ранжирование: новые звуковые дорожки учитываются как отдельные версии контента для соответствующей аудитории. Это даёт авторам равные шансы попасть в рекомендации.

Кроме того, глобальный охват расширяет возможности монетизации: несмотря на то что стоимость рекламы различается в зависимости от региона, совокупный доход возрастает.





YouTube также тестирует многоязычные превью с локализованными надписями, чтобы зритель сразу видел видео на родном языке ещё до открытия.

Что это значит для зрителей

Для пользователей процесс максимально простой: ролик автоматически будет запускаться на предпочитаемом языке, а оригинальная дорожка останется доступна в настройках. Таким образом, видео будут восприниматься как созданные специально для зрителя, независимо от страны.