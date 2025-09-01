Пользователи сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор» теперь могут видеть сигналы светофоров и оставшееся время до их переключения. Новая функция работает в пределах Садового кольца, а также в районах Савёловский, Аэропорт, Орехово-Борисово, Марьино и Царицыно. Данные предоставляются Центром организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Как это работает

Чтобы воспользоваться функцией, нужно построить маршрут и начать движение. Приложения показывают цвет ближайшего светофора и время до смены сигнала (если у светофора установлен таймер).





Если водитель приближается к перекрёстку с красным сигналом слишком быстро, приложение подаст звуковое предупреждение. При переключении на зелёный — прозвучит другой сигнал.

Влияние на маршруты

«Яндекс Карты» и «Навигатор» теперь учитывают задержки на светофорах при построении маршрута. Если поездка заканчивается сразу за перекрёстком, сервис добавит ко времени пути ожидание зелёного сигнала. В будущем компания планирует внедрить функцию «зелёной волны» — маршруты с минимальным количеством остановок на красный свет.





Совместная работа с ЦОДД

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов отметил, что передача данных о сигналах светофора в навигационные приложения сделает поездки комфортнее: водители будут заранее знать, какой сигнал горит впереди и сколько времени остаётся до его смены.

Предыдущие тесты

Ранее ЦОДД проводил аналогичный эксперимент с сервисом 2ГИС: данные о переключении светофоров передавались с перекрёстков на Цветном бульваре и нескольких улиц. Тогда в «Яндексе» заявляли, что готовят собственную систему.



