У пользователей по всему миру 11 сентября произошёл массовый сбой в работе карт Google Maps. Начиная с 13:00 по тихоокеанскому времени приложение перестало корректно загружать карты на устройствах под управлением Android и iOS.

Что случилось

При открытии приложения карта отображалась только схематичными контурами без привычных объектов и подписей. В кэшированных областях исчезли точки и списки мест, что сделало невозможным использование навигации и построение маршрутов.





Проблема затронула миллионы пользователей, однако веб-версия maps.google.com продолжала работать без перебоев.

Когда сервис восстановился

К 13:30 PT приложение на Android начало восстанавливаться, и карты снова стали загружаться. На iOS сбой сохранялся дольше: пользователи жаловались на сообщения об отсутствии доступа к интернету при построении маршрутов, а также на неработающий поиск. В некоторых случаях в приложении исчезала нижняя панель интерфейса.





Контекст

По состоянию на момент сбоя другие сервисы Google, включая Gmail, Drive, Docs, YouTube, Search и Gemini, продолжали работать стабильно. Незначительные неполадки наблюдались только в сервисе NotebookLM около 12:30 PT.

Google официальных комментариев пока не предоставила. Пользователям, столкнувшимся с проблемами, рекомендовали использовать веб-версию сервиса в браузере.



