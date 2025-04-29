На портале «Госуслуги» может появиться возможность оформления полиса ОСАГО. Эту инициативу сейчас совместно прорабатывают Минцифры и Банк России. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе министерства.

Идею предложила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. Запуск сервиса планируется реализовать поэтапно.

Сначала оформить ОСАГО через «Госуслуги» смогут владельцы транспортных средств, зарегистрированных в ГИБДД на территории России. Речь идет о следующих категориях:

легковые автомобили категорий B и BE, используемые как такси;

мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы категорий A и M, принадлежащие физическим лицам.

Чтобы реализовать проект, потребуется внести изменения в законодательство, регулирующее обязательное страхование автогражданской ответственности — в частности, в закон № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года.

Дополнительно напомним, что 22 апреля глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев сообщил о запуске в полную силу системы ОСАГО Союзного государства. С этого момента водители смогут оформить полис, действующий не только в России, но и в Республике Беларусь.

Кроме того, недавно вступили в силу обновленные правила расчета стоимости ОСАГО для мототранспорта. Теперь при расчете учитываются новые коэффициенты мощности, а также отдельные параметры возраста и водительского стажа для владельцев мотоциклов, мопедов и квадроциклов.

Хотели бы вы, чтобы оформление ОСАГО стало полностью цифровым и заняло всего пару минут?