В России обсуждается идея ввести обязательную авторизацию через «Госуслуги» для пользователей электросамокатов. Инициатива исходит от самих кикшеринговых сервисов, которые предлагают сделать такую верификацию обязательной по всей стране, чтобы ограничить доступ несовершеннолетним к аренде СИМ — средств индивидуальной мобильности.

На сегодняшний день подобная привязка уже действует в Москве: с марта пользователи обязаны входить через аккаунт на портале mos.ru. Полноценную учётную запись там могут получить только граждане старше 18 лет. Это позволило исключить из сервиса самую «аварийную» возрастную группу — подростков. Теперь операторы кикшеринга хотят масштабировать этот подход на федеральный уровень.

Ранее для аренды электросамоката было достаточно установить мобильное приложение, привязать банковскую карту и согласиться с условиями оферты. Однако, как показывает практика, такие меры не гарантируют, что к прокату не получат доступ несовершеннолетние. Так, сервис Whoosh, например, в ряде городов допускает к аренде пользователей от 16 лет.

В Минцифры подтвердили, что прорабатывают запуск эксперимента с авторизацией через портал «Госуслуги». На первом этапе в нём будет участвовать один из операторов. Пользователь сам сможет выбрать, какие данные предоставлять, и при необходимости отозвать согласие на их использование.

При этом в ведомстве уточняют, что вводить верификацию на федеральном уровне пока не планируется — для этого потребуется отдельная нормативная база. Но обсуждение продолжается, и вероятность таких изменений в ближайшие годы высока.

Сейчас кикшеринговые сервисы действуют более чем в 210 городах России, а общее число зарегистрированных пользователей приближается к 61 миллиону человек. Согласно данным МВД, только за прошлый год в стране произошло свыше 4,4 тысячи ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В результате погибло 54 человека, пострадало более 4500, причём треть из них — подростки в возрасте от 10 до 17 лет.