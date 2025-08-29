Соцсеть Одноклассники представила программу «Silver Age», которая направлена на поддержку создателей контента для пользователей старшего возраста. Новая инициатива объединяет авторов, работающих с самыми востребованными темами у аудитории 55+.

Темы программы «Silver Age»

В центре внимания — направления, интересные «серебряному» поколению:





здоровье и профилактика заболеваний, полезные привычки, психология и активный образ жизни;

кулинария: домашние рецепты, блюда из детства, выпечка, кулинарные советы и полезное питание;

творческие увлечения: рукоделие, поделки, флористика, сад и огород, ремонт и обустройство дома.

Контент может быть в формате текстов, фотопостов, а также вертикальных и горизонтальных видео. Главное требование — понятный язык, структурированная подача и практическая польза.

Условия для авторов

Программа открыта как для новичков, так и для опытных авторов. После вступления создатели получат дополнительное продвижение от платформы, что позволит увеличить охваты и привлечь новых подписчиков.





Требования для участия:

наличие оформленной группы в ОК,

регулярность публикаций — не менее 2–3 постов в неделю,

фото- и видеоматериалы, соответствующие правилам программы.

Для активных авторов предусмотрен второй уровень поддержки: контент получает приоритет в рекомендациях, а охваты растут кратно.





Цели инициативы

По словам директора по маркетингу и контенту ОК Бориса Мокроусова, программа создаёт безопасное пространство, где старшее поколение чувствует уважение и поддержку: