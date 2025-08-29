Соцсеть Одноклассники представила программу «Silver Age», которая направлена на поддержку создателей контента для пользователей старшего возраста. Новая инициатива объединяет авторов, работающих с самыми востребованными темами у аудитории 55+.
Темы программы «Silver Age»
В центре внимания — направления, интересные «серебряному» поколению:
- здоровье и профилактика заболеваний, полезные привычки, психология и активный образ жизни;
- кулинария: домашние рецепты, блюда из детства, выпечка, кулинарные советы и полезное питание;
- творческие увлечения: рукоделие, поделки, флористика, сад и огород, ремонт и обустройство дома.
Контент может быть в формате текстов, фотопостов, а также вертикальных и горизонтальных видео. Главное требование — понятный язык, структурированная подача и практическая польза.
Условия для авторов
Программа открыта как для новичков, так и для опытных авторов. После вступления создатели получат дополнительное продвижение от платформы, что позволит увеличить охваты и привлечь новых подписчиков.
Требования для участия:
- наличие оформленной группы в ОК,
- регулярность публикаций — не менее 2–3 постов в неделю,
- фото- и видеоматериалы, соответствующие правилам программы.
Для активных авторов предусмотрен второй уровень поддержки: контент получает приоритет в рекомендациях, а охваты растут кратно.
Цели инициативы
По словам директора по маркетингу и контенту ОК Бориса Мокроусова, программа создаёт безопасное пространство, где старшее поколение чувствует уважение и поддержку:
«Мы хотим показать, что технологии могут быть инструментом заботы, сохранения связей между поколениями и помощи в повседневной жизни. В будущем программа будет расширена и для авторов других тематик, интересных старшей аудитории», — отметил он.