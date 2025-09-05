Google внедряет в своё приложение Google Photos новую версию генератора фото-видео, который теперь работает на модели Veo 3. Эта технология пришла на смену предыдущей версии Veo 2, использовавшейся с июля 2024 года.
Приложение позволяет превращать фотографии в короткие ролики, и с обновлением пользователи получат более качественные и стабильные результаты.
Что изменилось в Google Photos
Изначально Google Photos применял модель Veo 2 — надёжную, но устаревшую по сравнению с Veo 3, представленной в мае. Теперь функциональность приложения перевели на более современную версию, однако её возможности в Google Photos урезаны.
Пользователи могут выбирать только готовые подсказки: «Лёгкое движение» или «Мне повезёт». Создать сложные сценарии, например анимировать фото друга в стиле TikTok-танца, нельзя. Но итоговые видео будут заметно качественнее.
Бесплатный доступ к Veo 3 через Google Photos
Главное отличие от стандартного доступа к Veo 3 заключается в том, что использование модели в Google Photos остаётся бесплатным. Для сравнения, в приложении Gemini полноценная работа с Veo 3 доступна только по подпискам AI Pro и Ultra.
В Google Photos ограничения касаются лишь количества генераций в день. Для подписчиков AI Pro и Ultra лимит выше, но Google не уточняет конкретные цифры.
Где найти новую функцию
Инструмент доступен в разделе Create приложения Google Photos. Там же находятся:
- Remix — преобразование изображений в разные стили (аниме, комиксы, эскизы, 3D-анимация);
- Collage;
- Highlight video;
- Cinematic photo;
- Animation.
Таким образом, Google Photos получает одну из самых современных технологий видео-генерации, открывая доступ к Veo 3 широкой аудитории, хотя и с упрощённым управлением.