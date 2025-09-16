Миллионы пользователей всё чаще обращаются не к поисковым системам, а к нейросетям. Юрист и консультант по юридическим технологиям Анья-Сара Лахади из Монреаля рассказывает, что раньше всегда пользовалась Google для поиска информации. Теперь же она предпочитает большие языковые модели, включая ChatGPT.

«Я могу спросить, как обставить комнату или что надеть. Или у меня в холодильнике три продукта — что приготовить? На такие бытовые вопросы я не хочу тратить 30 минут. Это не моя зона компетенции, и это меня утомляет», — говорит Лахади.





По её словам, за последний год использование LLM стало для неё привычнее, чем Google. Она применяет их для писем, подбора ПО, написания кода. Исключение — юридическая практика, где требуется профессиональная ответственность.

Рост популярности ChatGPT

Лахади — не единственная. По данным Demandsage, ChatGPT еженедельно используют более 800 млн активных пользователей, что вдвое больше, чем в феврале 2025 года.





По данным Datos, в июле 5,99 % поисковых запросов на десктопах пришлись на LLM — это вдвое выше, чем годом ранее.

По мнению профессора Фэна Ли из Bayes Business School в Лондоне, люди выбирают нейросети, потому что они снижают когнитивную нагрузку: «Вместо десяти ссылок в поиске пользователь получает краткий синтез на понятном языке». Однако эксперт напоминает, что результаты ИИ нужно проверять, так как ошибки и «галлюцинации» остаются проблемой.





Ответ Google

В Google не считают, что рост популярности LLM вредит их поиску. Компания утверждает, что общее количество запросов продолжает расти, в том числе благодаря новым функциям — AI Mode и AI Overviews, которые делают ответы более персонализированными и краткими.

Тем не менее в мае на антимонопольном процессе против Google стало известно, что количество поисковых запросов через Safari на устройствах Apple снизилось впервые за более чем 20 лет.





Гибридная модель будущего

Эксперты прогнозируют, что ИИ не заменит полностью традиционный поиск. По словам профессора Ли, впереди гибридная модель: LLM будут использоваться для задач вроде подбора рекомендаций или черновых текстов, а Google и аналоги останутся основным инструментом для покупок, бронирований и проверки фактов.

Как меняются маркетинговые стратегии

По словам Лейлы Сеит Хассан из агентства Digitas UK, компании уже адаптируют маркетинг под новые реалии. Важно понимать, какие источники LLM считают авторитетными в конкретной нише. Например, в британской beauty-сфере чаще упоминаются Vogue и Sephora, а в США — сайты брендов.

Она отмечает, что рекомендации из ИИ чаще конвертируются в продажи: пользователи, пришедшие по совету нейросети, склонны быстрее принимать решение о покупке.

Личный опыт пользователей

Ханна Кук, директор по клиентской стратегии в агентстве Charlie Oscar, начала активно использовать LLM около полутора лет назад. Она применяет ChatGPT и Google Gemini для личных и рабочих задач.

Кук говорит, что теперь чаще ищет советы по уходу за кожей в ChatGPT, а не в Google: «Мне не нужно перелистывать десятки сайтов». Аналогично она использует ИИ для планирования путешествий. Так, к поездке в Японию нейросеть помогла ей составить маршрут на две недели и найти рестораны с вегетарианскими блюдами, что сэкономило часы поиска.