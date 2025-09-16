Apple официально сделала доступным инструмент переноса музыки в Apple Music для пользователей по всему миру. Теперь можно легко импортировать плейлисты и медиатеку из Spotify и других сервисов. Исключение составляют Китай, Мьянма и Россия, где функция недоступна.
Содержание
Как работает инструмент
Перенос поддерживается на iOS, iPadOS, Android и в веб-версии. Для начала требуется активная подписка Apple Music.
На iPhone, iPad или Android:
- Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Музыка» (iOS/iPadOS).
На Android — откройте приложение Apple Music, нажмите «Ещё» → «Настройки».
- Выберите «Перенос музыки из других сервисов».
- Авторизуйтесь в нужном музыкальном сервисе.
- Отметьте треки и плейлисты для переноса.
- Нажмите «Добавить в медиатеку» и дождитесь завершения процесса.
В браузере:
- Зайдите на music.apple.com.
- Авторизуйтесь в своём Apple ID.
- В правом верхнем углу нажмите на фото/инициалы → «Перенос музыки».
- Выберите контент и добавьте его в медиатеку.
После завершения переноса появляются уведомления:
- Transfer Complete — треки найдены и добавлены.
- Some Music Needs Review — не все треки совпали, предлагаются альтернативные версии.
Apple даёт пользователям 30 дней на проверку и выбор подходящих альтернатив.
Ограничения
- Переносятся только плейлисты, созданные пользователем, а не автоматически сгенерированные сервисом.
- Возможны различия в библиотеках: не все треки конкурентов есть в каталоге Apple Music.