Apple официально сделала доступным инструмент переноса музыки в Apple Music для пользователей по всему миру. Теперь можно легко импортировать плейлисты и медиатеку из Spotify и других сервисов. Исключение составляют Китай, Мьянма и Россия, где функция недоступна.

Содержание
1. Как работает инструмент
2. Ограничения

Как работает инструмент

Перенос поддерживается на iOS, iPadOS, Android и в веб-версии. Для начала требуется активная подписка Apple Music.


На iPhone, iPad или Android:

  1. Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Музыка» (iOS/iPadOS).
    На Android — откройте приложение Apple Music, нажмите «Ещё» → «Настройки».
  2. Выберите «Перенос музыки из других сервисов».
  3. Авторизуйтесь в нужном музыкальном сервисе.
  4. Отметьте треки и плейлисты для переноса.
  5. Нажмите «Добавить в медиатеку» и дождитесь завершения процесса.

В браузере:

  1. Зайдите на music.apple.com.
  2. Авторизуйтесь в своём Apple ID.
  3. В правом верхнем углу нажмите на фото/инициалы → «Перенос музыки».
  4. Выберите контент и добавьте его в медиатеку.

После завершения переноса появляются уведомления:

  • Transfer Complete — треки найдены и добавлены.
  • Some Music Needs Review — не все треки совпали, предлагаются альтернативные версии.

Apple даёт пользователям 30 дней на проверку и выбор подходящих альтернатив.


Ограничения

  • Переносятся только плейлисты, созданные пользователем, а не автоматически сгенерированные сервисом.
  • Возможны различия в библиотеках: не все треки конкурентов есть в каталоге Apple Music.
