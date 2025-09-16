Apple официально сделала доступным инструмент переноса музыки в Apple Music для пользователей по всему миру. Теперь можно легко импортировать плейлисты и медиатеку из Spotify и других сервисов. Исключение составляют Китай, Мьянма и Россия, где функция недоступна.

Как работает инструмент

Перенос поддерживается на iOS, iPadOS, Android и в веб-версии. Для начала требуется активная подписка Apple Music.





На iPhone, iPad или Android:

Перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Музыка» (iOS/iPadOS).

На Android — откройте приложение Apple Music, нажмите «Ещё» → «Настройки». Выберите «Перенос музыки из других сервисов». Авторизуйтесь в нужном музыкальном сервисе. Отметьте треки и плейлисты для переноса. Нажмите «Добавить в медиатеку» и дождитесь завершения процесса.

В браузере:

Зайдите на music.apple.com. Авторизуйтесь в своём Apple ID. В правом верхнем углу нажмите на фото/инициалы → «Перенос музыки». Выберите контент и добавьте его в медиатеку.

После завершения переноса появляются уведомления:

Transfer Complete — треки найдены и добавлены.

— треки найдены и добавлены. Some Music Needs Review — не все треки совпали, предлагаются альтернативные версии.

Apple даёт пользователям 30 дней на проверку и выбор подходящих альтернатив.





Ограничения