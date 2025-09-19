Qualcomm готовит презентацию своего нового флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая состоится уже 23 сентября на Snapdragon Summit. Чип станет преемником прошлогоднего Snapdragon 8 Elite и принесёт заметный прирост производительности и энергоэффективности. Благодаря утечкам и ранним тестам уже понятно, чего ждать от новинки.

Необычное название

Компания решила назвать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это выглядит нелогично: после Snapdragon 8 Elite ожидалось продолжение в виде «Gen 2» или хотя бы «Elite Gen 4». Но Qualcomm вернулась к привычной схеме поколений: Gen 1, Gen 2, Gen 3, затем вышел Snapdragon 8 Elite (фактически четвёртое поколение), а теперь — пятое.

Помимо старшей модели, на саммите могут представить и более доступный Snapdragon 8 Gen 5. В 2026 году ожидаются ещё упрощённые варианты линейки.

Архитектура CPU и GPU

Snapdragon 8 Elite Gen 5 останется на техпроцессе TSMC 3nm, но получит усовершенствованную технологию N3P, которая даёт до 5% выигрыша по производительности при той же мощности.





Сохраняется схема из восьми ядер (2+6), но частоты выросли. Geekbench-листинг Xiaomi 17 Pro показал: два кастомных ядра Oryon работают на 3,63 ГГц, а шесть — на 4,61 ГГц. Для версии Galaxy ожидаются иные частоты: два ядра на 4,74 ГГц и шесть на 3,63 ГГц.

Ключевым улучшением стала увеличенная кэш-память: вместо 24 МБ (12+12) теперь 32 МБ (16+16). Графика тоже обновилась: Adreno 840 с частотой 1,20 ГГц против 1,10 ГГц у Adreno 830. По слухам, новый NPU сможет достигать до 100 TOPS, что приближает его к уровню чипов для ноутбуков.





Характеристика Snapdragon 8 Elite Gen 5 (по слухам) Статус Ожидается анонс (23 сентября) Техпроцесс TSMC 3 нм (N3P) CPU Восьмиядерный Конфигурация 2 × Oryon @ 4,61 ГГц6 × Oryon @ 3,63 ГГц GPU Adreno 840 @ 1,20 ГГц, поддержка трассировки лучей NPU Qualcomm NPU, до 100 TOPS Бенчмарки Geekbench v6.4: 3 831 (одноядерный), 11 525 (многоядерный)AnTuTu v11: около 4,4 млн

Результаты тестов

На Geekbench 6.4 смартфон Xiaomi 17 Pro с этим процессором показал 3 831 балл в одноядерном тесте и 11 525 в многоядерном. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite набирал 3 179 и 10 114 соответственно.

Apple A18 Pro по-прежнему впереди в одноядерном режиме (3 461), но уступает по многоядерной производительности (8 546).

В AnTuTu новинка пока не засветилась, но, по данным инсайдера Digital Chat Station, результат составляет около 4,4 млн баллов (AnTuTu 11).

Первые устройства

Ожидается, что Xiaomi 17 Pro станет первым смартфоном с новым Snapdragon 8 Elite Gen 5. Подробности о других моделях и первых серийных устройствах будут раскрыты на Snapdragon Summit уже на следующей неделе.