Samsung изменила дату релиза своей гарнитуры XR (Extended Reality) под кодовым названием Project Moohan, которая станет конкурентом Apple Vision Pro. Устройство официально представят 21 октября, а продажи начнутся практически сразу после анонса. Изначально запуск планировался на 29 сентября, однако компания решила провести дополнительные проверки качества и скорректировать маркетинговую стратегию.

Цена и стратегия ограниченного запуска

По данным отчётов, Project Moohan будет стоить около $2000 — ощутимо дешевле, чем Apple Vision Pro с ценником $3499, но всё равно слишком дорого для массового покупателя. Более того, Samsung рассматривает гарнитуру какэкспериментальный продукт и планирует выпустить лишь 100 000 устройств, в то время как Apple ставила цель продать миллион Vision Pro (и не смогла её достичь).

Компания намерена оценить интерес пользователей к XR-устройствам, прежде чем активно инвестировать в разработку полноценных AR-очков.

Аппаратные характеристики Project Moohan

Samsung оснастила гарнитуру топовыми компонентами:





Micro OLED-дисплеи с разрешением выше, чем у Vision Pro (около 3800 PPI);

с разрешением выше, чем у Vision Pro (около 3800 PPI); 16 ГБ оперативной памяти ;

; чипсет Snapdragon XR2+ Gen 2.

При этом Project Moohan будет работать на Android XR, что позволит предложить больше контента на старте по сравнению с устройством Apple.

Упор на комфорт

Одним из главных недостатков Apple Vision Pro пользователи называли неудобство при длительном использовании. В Samsung подчеркнули, что при проектировании Project Moohan особое внимание уделялось именно эргономике и комфорту.





Однако релиз гарнитуры будет ограниченным: устройство появится лишь в нескольких регионах, и только при высоком спросе Samsung расширит географию продаж.