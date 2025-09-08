Менее чем через сутки состоится презентация Apple под названием “Awe dropping”, где компания представит линейку iPhone 17, новые Apple Watch Series 11, AirPods Pro третьего поколения и другие устройства. На фоне ожиданий всплыли последние утечки о характеристиках, аксессуарах и дополнительных новинках.

iPhone 17: новые аксессуары и яркие цвета

Необычным аксессуаром к iPhone 17 может стать Crossbody Strap — ремешок для ношения смартфона через плечо. Судя по снимкам инсайдера Сонни Диксона, крепления для ремешка встроят в новые фирменные чехлы.





Apple готовит целую линейку аксессуаров:

силиконовые чехлы;

новые TechWoven -чехлы;

-чехлы; аккумуляторный чехол для iPhone 17 Air;

бампер для iPhone 17 Air.

Особое внимание привлекла ярко-оранжевая версия ремешка, которая может дополнить новый цвет оранжевого iPhone 17 Pro.





AirPods Pro 3: два поколения впереди

По данным аналитика Мин-Чи Куо и источника Instant Digital, дебют AirPods Pro 3 состоится именно на этом мероприятии.

Планируются сразу два варианта гарнитуры:





первая версия (2025) — с чипом H3 и сенсором для измерения частоты сердечных сокращений;

и сенсором для измерения частоты сердечных сокращений; вторая версия (2026) — с инфракрасными камерами, что расширит сценарии использования.

iPhone 17: аккумуляторы и автономность

По базе данных китайского регулятора подтверждены ёмкости батарей. Главный прирост получит iPhone 17 Pro: +19% к iPhone 16 Pro. Это серьёзное увеличение, которое может дать рекордное время автономной работы.

Однако эксперты предупреждают: часть прироста Apple может направить на новые функции, что снизит чистый выигрыш в часах работы.





Возможный сюрприз: iPad Pro на M5

Анонимный источник сообщил о вероятном анонсе нового iPad Pro на чипе M5. Ранее предполагалось, что планшет выйдет не раньше октября–ноября, но теперь его могут показать вместе с iPhone 17.

Часть аналитиков сомневается: Apple может перенести запуск M5, чтобы не «затерять» его на фоне iPhone.

Apple Watch SE 3: доступная версия с обновлениями

С высокой вероятностью на сцене покажут и Apple Watch SE третьего поколения. Модель получит новый чип для ускоренной работы и увеличенные экраны — 1,6” и 1,8”, как у Apple Watch Series 7–9.

Ранее ходили слухи о пластиковом корпусе, но похоже, что от этой идеи отказались.