ONYX BOOX Palma 2 Pro продолжает серию компактных ридеров в формфакторе смартфона с дисплеем 6,13 дюйма. Новинка получила цветной экран E Ink Kaleido 3 с поддержкой стилуса, 8 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 15 и слот для сим-карт. Устройство поступило в продажу по цене 48 990 рублей в корпусах чёрного и белого цвета.

Экран E Ink Kaleido 3 отображает до 4096 цветов с разрешением 824×1648 в чёрно-белом режиме

8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти на Android 15

Камера 16 Мп с технологией OCR для сканирования и распознавания текста

Цветной экран E Ink с поддержкой стилуса

ONYX BOOX Palma 2 Pro оснащён цветным 6,13-дюймовым дисплеем E Ink Kaleido 3, способным отображать до 4096 цветов. Разрешение экрана составляет 824×1648 в чёрно-белом и 412×824 в цветном режиме. Модель имеет встроенную подсветку MOON Light 2 с плавной регулировкой цветовой температуры и отсутствием мерцания. Помимо обычного ёмкостного сенсорного управления, ридер имеет дополнительный слой Metal Mesh, позволяющий делать заметки и рисовать с помощью стилуса, который можно приобрести дополнительно. Функция SNOW Field (Regal) существенно снижает количество артефактов на экране при частичной перерисовке. Защитное стекло ONYX Glass предохраняет экран от царапин и других повреждений. Встроенный датчик положения устройства автоматически повернёт изображение для чтения в портретной или альбомной ориентации.

Производительная платформа на Android 15

Аппаратная платформа ридера базируется на современном 8-ядерном процессоре и 8 ГБ оперативной памяти, которых хватает для комфортной скорости работы устройства. 128 ГБ энергонезависимой памяти позволяют хранить на ридере огромное количество книг и документов. Встроенный Wi-Fi-модуль, работающий в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, даёт возможность пользоваться различными онлайн-сервисами, включая браузер, переводчик и сетевые библиотеки. Благодаря наличию модуля Bluetooth 5.1 имеется возможность подключения беспроводных наушников, колонок и других аксессуаров. Устройство имеет слот для SIM-карты и поддерживает работу мобильного интернета — только передачу данных, голосовые звонки не поддерживаются. Разъём USB Type-C поддерживает функцию OTG, позволяющую подключать различные внешние устройства, такие как USB-накопитель, клавиатура, картридер и многое другое. Встроенные динамики дают возможность прослушивать аудиокниги и музыку, а микрофон записывать голосовые заметки. Модель имеет дополнительную защиту от брызг, а кнопка включения оборудована сканером отпечатка пальца для защиты личных данных.

Функциональное программное обеспечение

Программное обеспечение ридера базируется на операционной системе Android 15 и позволяет устанавливать и использовать сторонние приложения, например, из встроенного магазина Google Play. Встроенный плеер позволяет прослушивать музыку и аудиокниги, а с помощью функции Text-To-Speech можно озвучивать содержимое текстовых файлов. Имеется возможность использовать словари для перевода иностранных слов непосредственно во время чтения. Кроме того, можно использовать онлайн-переводчик для целого фрагмента текста, выбрав его при чтении. Встроенная программа для чтения NeoReader поддерживает большинство популярных книжных форматов, включая PDF и DjVu. В приложении имеется возможность автоматической и ручной обрезки полей, поддерживается функция преобразования текста Reflow, настройка контраста и увеличение толщины линий для лучшего отображения неадаптированных документов. При чтении можно сохранять цитаты, делать закладки и аннотации, в том числе при помощи стилуса.

Компактный корпус с камерой

Ридер выполнен в суперкомпактном корпусе толщиной 8 миллиметров, при этом вес устройства составляет всего 175 граммов. Соотношение сторон экрана 1:2 позволило сделать внешний вид книги максимально приближённым к смартфону. На боковых гранях ридера имеются кнопки управления, функции которых могут быть настроены на перелистывание страниц или другие действия. ONYX BOOX Palma 2 Pro оборудована встроенной камерой с матрицей 16 Мп и имеет специальное программное обеспечение с технологией OCR, позволяющее сканировать и распознавать текстовую информацию. Модель поддерживает работу с фирменными чехлами, изготовленными по уникальной гибридной технологии.





Данный ридер станет идеальным выбором для тех, кому нужно компактное многофункциональное устройство с цветным экраном, высокой производительностью и возможностью использования мобильного интернета и рукописных заметок.